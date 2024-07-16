Мужчина оправдывается, мол, ему срочно нужны были деньги. В то же время он утверждает, что якобы не догадывался, что работает на россиян.

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В Ровно мужчина поджигал машины военных по заказу россиян

В полиции сообщили, что 11-летний житель Ровно искал легкую и быструю подработку. Так, в одном из российских чат-ботов он нашел предложение – поджечь машину, которая принадлежит ВСУ, за денежное вознаграждение. Также мужчина должен был сделать фото и видео машины, которую поджег.

Важно! Такие кадры российские спецслужбы используют для того, чтобы выдавать их за поджоги автомобилей работников ТЦК и СП, чтобы создать в медиа картинку о якобы "самовольной инициативе" украинцев, которые якобы выступают против мобилизации.

Мужчина согласился выполнить задание, и уже 2 июля ривненчанин поджег машину военного – Nissan Almera. Он сразу сделал нужные кадры и "отчитался" о выполненном задании. Через несколько дней ривненчанин поджег еще один автомобиль – Nissan X-Trail, который готовили на передовую украинским защитникам. Более того, во время второго инцидента огонь распространился и на соседний Volkswagen Golf.

В Ровно мужчина поджигал машины военных / Фото Нацполиции Украины

"Заробитчанину" обещали несколько тысяч долларов за это. Впрочем, успел ли злоумышленник получить денежное вознаграждение пока не известно, ведь его разоблачили оперативники полиции,

– добавили правоохранители.

Сейчас злоумышленника задержали и отправили в СИЗО. Полицейские сообщили ему о подозрении в умышленном повреждении имущества путем поджога. По этой статье ривненчанину грозит до 10 лет лишения свободы.

Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 240 гривен.

Стоит заметить, что мужчина признает свою вину и сотрудничает со следствием. Вместе с тем, 22-летний житель утверждает, что якобы не догадывался, что работает на врага и выполняет заказ российских спецслужб.