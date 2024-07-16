Чоловік виправдовується, мовляв, йому терміново потрібні були гроші. Водночас він стверджує, що буцімто не здогадувався, що працює на росіян.
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У Рівному чоловік палив автівки військових на замовлення росіян
У поліції повідомили, що 11-річний житель Рівного шукав легкий та швидкий підробіток. Так, в одному з російських чат-ботів він знайшов пропозицію – підпалити автівку, яка належить ЗСУ, за грошову винагороду. Також чоловік мав зробити фото та відео автівки, яку підпалив.
Чоловік погодився виконати завдання, і вже 2 липня рівнянин підпалив автівку військового – Nissan Almera. Він відразу зробив потрібні кадри й "відзвітував" про виконане завдання. За кілька днів рівнянин підпалив ще один автомобіль – Nissan X-Trail, який готували на передову українським захисникам. Ба більше, під час другого інциденту вогонь поширився й на сусідній Volkswagen Golf.
У Рівному чоловік підпалював автівки військових / Фото Нацполіції України
"Заробітчанину" обіцяли кілька тисяч доларів за це. Втім, чи встиг зловмисник отримати грошову винагороду поки не відомо, адже його викрили оперативники поліції,
– додали правоохоронці.
Наразі зловмисника затримали й відправили до СІЗО. Поліцейські повідомили йому про підозру в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу. За цією статтею рівнянину загрожує до 10 років позбавлення волі.
Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 242 240 гривень.
Варто зауважити, що чоловік визнає свою провину й співпрацює зі слідством. Разом з тим, 22-річний рівнянин стверджує, що буцімто не здогадувався, що працює на ворога й виконує замовлення російських спецслужб.