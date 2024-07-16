Чоловік виправдовується, мовляв, йому терміново потрібні були гроші. Водночас він стверджує, що буцімто не здогадувався, що працює на росіян.

До теми На Прикарпатті підпалили авто військового, який приїхав у відпустку

У Рівному чоловік палив автівки військових на замовлення росіян

У поліції повідомили, що 11-річний житель Рівного шукав легкий та швидкий підробіток. Так, в одному з російських чат-ботів він знайшов пропозицію – підпалити автівку, яка належить ЗСУ, за грошову винагороду. Також чоловік мав зробити фото та відео автівки, яку підпалив.

Важливо! Такі кадри російські спецслужби використовують для того, щоб видавати їх за підпали автомобілів працівників ТЦК та СП, аби створити у медіа картинку про буцімто "самовільну ініціативу" українців, які нібито виступають проти мобілізації.

Чоловік погодився виконати завдання, і вже 2 липня рівнянин підпалив автівку військового – Nissan Almera. Він відразу зробив потрібні кадри й "відзвітував" про виконане завдання. За кілька днів рівнянин підпалив ще один автомобіль – Nissan X-Trail, який готували на передову українським захисникам. Ба більше, під час другого інциденту вогонь поширився й на сусідній Volkswagen Golf.

У Рівному чоловік підпалював автівки військових / Фото Нацполіції України

"Заробітчанину" обіцяли кілька тисяч доларів за це. Втім, чи встиг зловмисник отримати грошову винагороду поки не відомо, адже його викрили оперативники поліції,

– додали правоохоронці.

Наразі зловмисника затримали й відправили до СІЗО. Поліцейські повідомили йому про підозру в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу. За цією статтею рівнянину загрожує до 10 років позбавлення волі.

Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 242 240 гривень.

Варто зауважити, що чоловік визнає свою провину й співпрацює зі слідством. Разом з тим, 22-річний рівнянин стверджує, що буцімто не здогадувався, що працює на ворога й виконує замовлення російських спецслужб.