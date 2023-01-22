Из-за такой чрезвычайной ситуации его сопровождали греческие истребители F-16. Более того, свои истребители также подняла в небо Венгрия.

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В Греции задействовали протокол Renegade

Как только в Греции получили уведомление о вероятном наличии взрывчатки на борту самолета, в государстве активировали протокол Renegade. Он предусмотрен в следующих случаях.

Обратите внимание! Протокол Renegade — это процедура, соблюдаемая во всем мире после 11 сентября 2000 года и событий в башнях-близнецах в США.

Этот протокол предусматривает полет воздушных судов в сопровождении боевых самолетов исключительно над морем или незаселенной территорией. И такое требование существует не просто так, ведь есть вероятность того, что пилоты ВВС получат приказ об уничтожении самолета.

Как отметили в издании, последний раз протокол Renegade в Греции был активирован во время трагедии Helios. Вероятно, речь идет о трагедии 2005 года, когда самолет спустя 17 минут после взлета перестал выходить связь, из-за чего на его поиски отправили два истребителя F-16.

Тогда, в 2005-м, лайнер врезался в гору в 2 километрах от поселка Грамматико. В авиакатастрофе погибли 115 пассажиров и 6 членов экипажа – все находившиеся на борту.

Самолет посадили в Афинах

С опозданием самолет Ryanair все же посадили в международном аэропорту Афин имени Элефтериоса Венизелоса, куда он прибыл в 17:40. Лишь после этого греческие истребители F-16 вернулись в Волос.

Сообщается, что для посадки самолета была выделена отдельная полоса. Туда направляются власти с собаками, а также оперативно прибыли спецназовцы, которые сначала взялись эвакуировать пассажиров. При этом их поочередно и в установленном порядке проверяют на наличие взрывчатки. Для этого людей обнюхивают специально обученные собаки.

Когда всех пассажиров, а также их багаж проверят, необходимую проверку на наличие взрывных устройств проведут и на всем самолете. Ожидается, что процесс займет некоторое время.