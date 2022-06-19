На погоду в Украине 19 июня повлияет антициклон. Он охватит практически всю континентальную Европу.
Темы Прогноз погоды на выходные 18 – 19 июня: жаркий уикенд с субботними грозами
Осадков не будет
Синоптикиня Наталья Диденко на странице в фейсбуке рассказывает, что атмосферные фронты будут касаться Запада и Севера Европы. Потому и осадков в воскресенье в Украине не предполагается. Вместо этого должно быть сухо и солнечно. Температура кое-где будет достигать более +30 градусов, что означает серьезную жару.
В Киеве в воскресенье тоже должно быть сухо и ясно. При этом жителей столицы ждут небольшие белые облака и умеренная жара. Температура поднимется до +29 градусов.
Диденко советует в такой день не сидеть дома, а пойти погулять.
Максимальные температуры
Синоптики предупреждают, что в западных областях в воскресенье следует ожидать, что столбики термометров поднимутся до +29…+31 градус. В южных и центральных областях воздух прогреется до +27…+29 градусов. Похожая температура будет и в столице и регионе.
На Севере и Востоке дневная температура достигнет +27…+29 градусов. Поэтому не стоит забывать о солнцезащитных средствах, а гулять лучше утром и вечером. Ведь лето вступило в свои права.
Прогноз погоды в городах Украины.
Ужгород – +29...+31
Львов – +29...+31
Ивано-Франковск –+29...+31
Тернополь – +29...+31
Черновцы – +29...+31
Хмельницкий – +29...+31
Луцк – +29...+31
Ровно – +29...+31
Житомир – +28...+30
Винница – +27...+29
Одесса – +27...+29
Николаев – +27...+29
Херсон – +27...+29
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +27...+29
Чернигов – +27...+29
Сумы – +27...+29
Полтава – +27...+29
Днепр – +27...+29
Запорожье – +27...+29
Донецк – +27...+29
Луганск – +27...+29
Харьков – +27...+29
Киев – +28...+30
Погода в Украине 19 июня / Карта Укргидрометцентра