На погоду в Украине 19 июня повлияет антициклон. Он охватит практически всю континентальную Европу.

Темы Прогноз погоды на выходные 18 – 19 июня: жаркий уикенд с субботними грозами

Осадков не будет

Синоптикиня Наталья Диденко на странице в фейсбуке рассказывает, что атмосферные фронты будут касаться Запада и Севера Европы. Потому и осадков в воскресенье в Украине не предполагается. Вместо этого должно быть сухо и солнечно. Температура кое-где будет достигать более +30 градусов, что означает серьезную жару.

В Киеве в воскресенье тоже должно быть сухо и ясно. При этом жителей столицы ждут небольшие белые облака и умеренная жара. Температура поднимется до +29 градусов.

Диденко советует в такой день не сидеть дома, а пойти погулять.

Максимальные температуры

Синоптики предупреждают, что в западных областях в воскресенье следует ожидать, что столбики термометров поднимутся до +29…+31 градус. В южных и центральных областях воздух прогреется до +27…+29 градусов. Похожая температура будет и в столице и регионе.

На Севере и Востоке дневная температура достигнет +27…+29 градусов. Поэтому не стоит забывать о солнцезащитных средствах, а гулять лучше утром и вечером. Ведь лето вступило в свои права.

Прогноз погоды в городах Украины.

Ужгород – +29...+31

Львов – +29...+31

Ивано-Франковск –+29...+31

Тернополь – +29...+31

Черновцы – +29...+31

Хмельницкий – +29...+31

Луцк – +29...+31

Ровно – +29...+31

Житомир – +28...+30

Винница – +27...+29

Одесса – +27...+29

Николаев – +27...+29

Херсон – +27...+29

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +27...+29

Сумы – +27...+29

Полтава – +27...+29

Днепр – +27...+29

Запорожье – +27...+29

Донецк – +27...+29

Луганск – +27...+29

Харьков – +27...+29

Киев – +28...+30



Погода в Украине 19 июня / Карта Укргидрометцентра