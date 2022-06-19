На погоду в Україні 19 червня матиме вплив антициклон. Він охопить практично всю континентальну Європу.
До теми Прогноз погоди на вихідні 18 – 19 червня: спекотний вікенд із суботніми грозами
Опадів не буде
Синоптикиня Наталка Діденко на сторінці у фейсбуці розповідає, що атмосферні фронти хіба що торкатимуться Заходу та Півночі Європи. Тому й опадів у неділю в Україні не передбачається. Натомість має бути сухо й сонячно. Температура подекуди сягатиме й понад +30 градусів, що означає серйозну спеку.
У Києві в неділю також має бути сухо та ясно. При цьому на мешканців столиці чекають невеликі білі хмари та помірна спека. Температура підніметься до +29 градусів.
Діденко радить в такий день не сидіти вдома, а піти погуляти.
Максимальні температури
Синоптики попереджають, що у західних областях в неділю слід очікувати, що стовпчики термометрів піднімуться до +29…+31 градус. У південних та центральних областях повітря прогріється до +27…+29 градусів. Схожа температура буде й у столиці та регіоні.
На Півночі та Сході України денна температура сягне +27…+29 градусів. Тому не варто забувати про сонцезахисні засоби, а гуляти краще зранку і ввечері. Адже літо вступило в свої права.
Прогноз погоди у містах України 18 червня
Ужгород – +29...+31
Львів – +29...+31
Івано-Франківськ –+29...+31
Тернопіль – +29...+31
Чернівці – +29...+31
Хмельницький – +29...+31
Луцьк – +29...+31
Рівне – +29...+31
Житомир – +28...+30
Вінниця – +27...+29
Одеса – +27...+29
Миколаїв – +27...+29
Херсон – +27...+29
Сімферополь – +25...+27
Кропивницький – +27...+29
Черкаси – +27...+29
Чернігів – +27...+29
Суми – +27...+29
Полтава – +27...+29
Дніпро – +27...+29
Запоріжжя – +27...+29
Донецьк – +27...+29
Луганськ – +27...+29
Харків – +27...+29
Київ – +28...+30
Погода в Україні 19 червня / Карта Укргідрометцентру