Именно на станции "Академик Вернадский" работает украинская экспедиция. По данным специалистов, после рождения первого пингвиненка у станции начался пингви-бум.

примите во внимание По крыше ходят пингвины: на станции "Академик Вернадский" рекордный снег.

Что известно о первом пингвинятке

Знаем, что многие ожидали этой новости! Итак, на нашем острове родился первый пингвиняток в этом сезоне. Оно невероятно милое, серенькое и совсем крохотное, но уже тоненько пищит,

– говорится в сообщении.

Яйца, а впоследствии и птенец нашли биологи Марта Дзиндра и сисадмин Владимир Хомко. Биологиня рассказала, что мониторинг гнезд пингвинов на острове Галиндез – это часть ежедневной работы. И именно на днях из первых яиц должны появиться пингвинята.

Проверили гнезда на мысе Пингвин-поинт, где в ноябре обнаружили самые первые яйца, но там было тихо. мамочку", – вспомнила Марта Дзиндра.

Также в сообщении специалисты рассказали, что субантарктические пингвины, наиболее распространенные на острове, первый месяц будут в гнездах. Там их будут поочередно греть, защищать и кормить родители. После этого детеныши:

будут объединяться в ясли;

это для того, чтобы их родители могли одновременно ходить за крыльями в океан;

уже через месяц пингвиняток ждет процесс линьки – их серый пушок сменится черно-белыми перьями.

Первый пингвиняток, который вылупился на острове / Фото Марты Дзиндры и Сергея Глотова

На острове начался бум рождения пингвинов

Пока мы готовили это сообщение, возле станции начался настоящий пингви-бум,

– сообщили на станции.

По их данным, детеныши начали вылупляться из яиц в разных частях острова.

Состоянием ориентировочно на 9 утра 9 декабря там уже до десятка малышей.

Как нашли яйца на острове