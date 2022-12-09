Именно на станции "Академик Вернадский" работает украинская экспедиция. По данным специалистов, после рождения первого пингвиненка у станции начался пингви-бум.
примите во внимание По крыше ходят пингвины: на станции "Академик Вернадский" рекордный снег.
Что известно о первом пингвинятке
Знаем, что многие ожидали этой новости! Итак, на нашем острове родился первый пингвиняток в этом сезоне. Оно невероятно милое, серенькое и совсем крохотное, но уже тоненько пищит,
– говорится в сообщении.
Яйца, а впоследствии и птенец нашли биологи Марта Дзиндра и сисадмин Владимир Хомко. Биологиня рассказала, что мониторинг гнезд пингвинов на острове Галиндез – это часть ежедневной работы. И именно на днях из первых яиц должны появиться пингвинята.
Проверили гнезда на мысе Пингвин-поинт, где в ноябре обнаружили самые первые яйца, но там было тихо. мамочку", – вспомнила Марта Дзиндра.
Также в сообщении специалисты рассказали, что субантарктические пингвины, наиболее распространенные на острове, первый месяц будут в гнездах. Там их будут поочередно греть, защищать и кормить родители. После этого детеныши:
- будут объединяться в ясли;
- это для того, чтобы их родители могли одновременно ходить за крыльями в океан;
- уже через месяц пингвиняток ждет процесс линьки – их серый пушок сменится черно-белыми перьями.
Первый пингвиняток, который вылупился на острове / Фото Марты Дзиндры и Сергея Глотова
На острове начался бум рождения пингвинов
Пока мы готовили это сообщение, возле станции начался настоящий пингви-бум,
– сообщили на станции.
По их данным, детеныши начали вылупляться из яиц в разных частях острова.
Состоянием ориентировочно на 9 утра 9 декабря там уже до десятка малышей.
Как нашли яйца на острове
- 1 ноября станция сообщила о находке – у пингвинов у станции "Академик Вернадский" появились первые яйца.
- Тогда также отмечали, что первенцы нашли украинские полярники Марта Дзиндра и Сергей Глотов. Именно в честь них и назовут детенышей Мартуся и Вовчик.
- Полярники объясняли, что яйцо поначалу случайно увидел сисадмин 27-й Украинской антарктической экспедиции Владимир Хомко. Тогда находку пошла фиксировать биология Марта Дзиндра. Она и заметила еще одно яйцо той же пары.