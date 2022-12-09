Саме на станції "Академік Вернадський" працює українська експедиція. За даними фахівців, після народження першого пінгвінятка біля станції почався пінгві-бум.

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Що відомо про перше пінгвінятко

Знаємо, що багато хто чекав на цю новину! Отже, на нашому острові народилося перше пінгвінятко в цьому сезоні. Воно неймовірно миле, сіреньке й зовсім крихітне, але вже тоненько пищить,

– мовиться в повідомленні.

Яйця, а згодом і пташеня знайшли біологиня Марта Дзиндра та сисадмін Володимир Хомко. Біологиня розповіла, що моніторинг гнізд пінгвінів на острові Галіндез – це її частина щоденної роботи. І саме днями з перших яєць мали з'явитись пінгвінята.

"Перевірили гнізда на мисі Пінгвін-поінт, де в листопаді виявили найперші яйця, але там було тихо. Потому вирушили на сусідній мис Піджн-поінт. Підійшли до гнізд, затихли – і тут почули зовсім тоненький голосок малечі, а відтак – побачили й горду матусю", – пригадала Марта Дзиндра.

Також у дописі фахівці розповіли, що субантарктичні пінгвіни, які найпоширеніші на острові, перший місяць будуть в гніздах. Там їх почергово грітимуть, захищатимуть та годуватимуть батьки. Після цього дитинчата:

будуть об'єднуватися в ясла;

це для того, щоб їхні батьки могли одночасно ходити за крилем в океан;

вже через місяць пінгвіняток чекає процес линьки – їхній сірий пушок зміниться на чорно-біле пір'я.

Перше пінгвінятко, яке вилупилось на острові / Фото Марти Дзиндри та Сергія Глотова

На острові почався бум народження пінгвінів

Поки ми готували цей допис, біля станції почався справжній пінгві-бум,

– повідомили на станції.

За їхніми даними, дитинчата почали вилуплюватися з яєць в різних частинах острова.

Станом орієнтовно на 9 ранку 9 грудня там вже до десятка малюків.

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