Специалисты пытаются как можно быстрее решить проблему. Все остальные средства оплаты проезда работают в обычном режиме, отмечают в КГГА.

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Сбой в столичном метро

Оплатить проезд в метро можно с помощью:

транспортной карты;

qr-кода, сгенерированного в приложении "Киев Цифровой";

бумажный qr-билет.

"О возобновлении возможности оплаты проезда бесконтактной банковской картой и мобильными приложениями ApplePay и GooglePay сообщим дополнительно", – говорится в сообщении.

В метро Киева мужчина упал на пути