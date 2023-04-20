Специалисты пытаются как можно быстрее решить проблему. Все остальные средства оплаты проезда работают в обычном режиме, отмечают в КГГА.

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Сбой в столичном метро

Оплатить проезд в метро можно с помощью:

  • транспортной карты;
  • qr-кода, сгенерированного в приложении "Киев Цифровой";
  • бумажный qr-билет.

"О возобновлении возможности оплаты проезда бесконтактной банковской картой и мобильными приложениями ApplePay и GooglePay сообщим дополнительно", – говорится в сообщении.

В метро Киева мужчина упал на пути

  • В пятницу, 14 апреля, в столичном метро временно останавливали движение на "зеленой" ветке. На станции "Дружбы народов" мужчина упал на рельсы. Что об этом известно – читайте по ссылке.
  • В среду, 5 апреля, было замечено тело мужчины возле станции метро в Киеве. В комментарии 24 канала представитель полиции Соломенского района подтвердила и прокомментировала этот инцидент.
  • Как утверждают в правоохранительных органах, по предварительным данным, ничего не указывает на то, что он был убит.
  • Вместе с тем, средства массового информирования сообщают, что мужчине могло стать плохо, поэтому он внезапно умер. Кроме того, на вид ему около 40 лет.