Специалисты пытаются как можно быстрее решить проблему. Все остальные средства оплаты проезда работают в обычном режиме, отмечают в КГГА.
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Сбой в столичном метро
Оплатить проезд в метро можно с помощью:
- транспортной карты;
- qr-кода, сгенерированного в приложении "Киев Цифровой";
- бумажный qr-билет.
"О возобновлении возможности оплаты проезда бесконтактной банковской картой и мобильными приложениями ApplePay и GooglePay сообщим дополнительно", – говорится в сообщении.
В метро Киева мужчина упал на пути
- В пятницу, 14 апреля, в столичном метро временно останавливали движение на "зеленой" ветке. На станции "Дружбы народов" мужчина упал на рельсы. Что об этом известно – читайте по ссылке.
- В среду, 5 апреля, было замечено тело мужчины возле станции метро в Киеве. В комментарии 24 канала представитель полиции Соломенского района подтвердила и прокомментировала этот инцидент.
- Как утверждают в правоохранительных органах, по предварительным данным, ничего не указывает на то, что он был убит.
- Вместе с тем, средства массового информирования сообщают, что мужчине могло стать плохо, поэтому он внезапно умер. Кроме того, на вид ему около 40 лет.