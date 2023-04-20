Фахівці намагаються якнайшвидше вирішити проблему. Усі інші засоби оплати проїзду працюють у звичайному режимі, зазначають в КМДА.

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Збій у столичному метро

Оплатити проїзд у метро можна за допомогою:

транспортної картки;

qr-коду, згенерованого в застосунку "Київ Цифровий";

паперового qr-квитка.

"Про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською карткою та мобільними додатками ApplePay і GooglePay повідомимо додатково", – йдеться в повідомленні.

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