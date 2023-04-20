Фахівці намагаються якнайшвидше вирішити проблему. Усі інші засоби оплати проїзду працюють у звичайному режимі, зазначають в КМДА.
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Збій у столичному метро
Оплатити проїзд у метро можна за допомогою:
- транспортної картки;
- qr-коду, згенерованого в застосунку "Київ Цифровий";
- паперового qr-квитка.
"Про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською карткою та мобільними додатками ApplePay і GooglePay повідомимо додатково", – йдеться в повідомленні.
У метро Києва чоловік впав на колії
- У п'ятницю, 14 квітня, у столичному метро тимчасово зупиняли рух на "зеленій" гілці. На станції "Дружби народів" чоловік впав на колії. Що про це відомо – читайте за посиланням.
- У середу, 5 квітня, було помічено тіло чоловіка біля станції метро у Києві. У коментарі 24 Каналу представниця поліції Солом'янського району підтвердила та прокоментувала цей інцидент.
- Як стверджують у правоохоронних органах, за попередніми даними, нічого не вказує на те, що його вбили.
- Разом з тим засоби масового інформування повідомляють, що чоловіку могло стати погано, тому він раптово помер. Окрім того, на вигляд йому близько 40 років.