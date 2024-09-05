Российские оккупационные войска продолжают регулярно обстреливать Сумскую область. 24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.
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В Сумской области слышали взрыв
Воздушную тревогу в Сумской области объявили в 20:57 – то есть она длится уже почти три часа.
Взрыв в Сумской области раздался около 23:39. За несколько минут до этого Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности в областях, где объявлена воздушная тревога.
По данным мониторинговых каналов, враг атаковал Сумщину баллистикой.
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К слову, ранее из-за российских обстрелов из 5 населенных пунктов Сумской области была объявлена эвакуация. Эвакуация из Шосткинского и Конотопского районов будет проходить в несколько этапов.