Російські окупаційні війська продовжують регулярно обстрілювати Сумщину. 24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

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В Сумській області чули вибух

Повітряну тривогу в Сумській області оголосили о 20:57 – тобто вона триває вже майже три години.

Вибух на Сумщині пролунав близько 23:39. За кілька хвилин до цього Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку в областях, де оголошено повітряну тривогу.

За даними моніторингових каналів, ворог атакував Сумщину балістикою.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку щодо різних областей України читайте в нашому телеграмі.

До слова, раніше через російські обстріли з 5 населених пунктів Сумської області оголосили евакуацію. Евакуація з Шосткинського та Конотопського районів відбуватиметься у кілька етапів.