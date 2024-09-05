Відповідну інформацію оприлюднили моніторингові канали та кореспонденти Суспільного. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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У Чернігові чули вибух

О 22:52 на території Чернігівської області, як у Полтавській та Київській, пролунало сповіщення повітряної тривоги, яка була спричинена ракетною небезпекою. Вже незабаром Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль у регіоні.