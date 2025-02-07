Противник нанес удар по Миропольской громаде. Повреждения получили два частных дома, также разрушен двухэтажный многоквартирный жилой дом, передает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОВА.

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Оккупанты убили гражданских

Известно, что два человека погибли. Тела были обнаружены при разборе завалов. Поисково-спасательные работы продолжаются. По всей вероятности, под завалами еще могут находиться люди.

Напомним, что утром 4 февраля российские войска нанесли ракетный удар по центру города Изюм в Харьковской области. Снаряд попал в административное здание. На месте от полученных травм погибли 5 человек – трое мужчин в возрасте 43, 61 и 68 лет и две молодые девушки в возрасте 19 и 18 лет. 19-летняя погибшая была беременной.

Также 56 человек получили травмы разной степени тяжести. Среди раненых трое детей: 6-летний мальчик и две девочки в возрасте 14 и 16 лет.

Позже стало известно, что число жертв возросло до 6. В больнице умер раненый 61-летний мужчина.