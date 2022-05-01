Об этом сообщили в польском министерстве обороны. По информации ведомства, участие примут 8 государств и 18 тысяч солдат из более чем 20 стран, а будут продолжаться отработки примерно месяц.

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С 1 по 27 мая 2022 года состоятся учения Defender Europe 2022 ("Защитник Европы" – 24 канал) и Swift Response 2022 ("Быстрый ответ" – 24 канал) при присутствии солдат из Польши,

– говорится в сообщении.

В минобороны отметили, что "Защитник Европы 2022" – это международная совместная и регулярная учеба, организованная американскими вооруженными силами для повышения готовности и оперативной совместимости между союзниками и партнерами Соединенных Штатов и Североатлантического альянса.

Подробно об обучении НАТО

Во время отработки будут проверять способность бойцов участвовать в совместной боевой операции. Реализация будет включать эпизоды дальнего тактического перемещения с преодолением:

водных помех;

огневой подготовки.

Общие учения повышают безопасность восточного фланга и служат для отработки в соответствии со стандартами НАТО процедур использования войск и их адаптации к новым вызовам современного поля боя и сдерживанию потенциального агрессора,

– добавили в министерстве обороны.

Обратите внимание! Кроме Польши, в учениях примут участие США, Франция, Швеция, Германия, Дания и Великобритания.

Защита восточного фланга Североатлантического союза

Литва, Латвия, Эстония и Польша выступили за усиление защиты восточного фланга НАТО.

"Хотим добиться постоянного присутствия войск Альянса. Это позволит противостоять угрозе со стороны России и Беларуси и защитить каждый дюйм нашей территории", – отметили государства.

Они согласились продолжать поставки техники и вооружения в Украину и усилить санкции.

Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Генерал Филипп Бридлав заявил, что Североатлантический альянс должен отправить свои войска в Украину. Офицер пока говорил о западных областях. Это поможет выполнять гуманитарные миссии и создать базы для дальнейшего снабжения оружием.

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