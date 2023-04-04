Об этом говорится в отчете Федерации американских учёных (FAS). Авторы обратили внимание на фотографию презентации за 2022 год для студентов, ищущих работу в Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико – одном из американских ядерных объектов.

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Официальных подтверждений нет

На фото, место съемки которого указано как база воздушных сил Нидерландов Фолькель, видна тактическая ядерная бомба B61, которую осматривают на предмет повреждений американские солдаты, в том числе два представителя подразделения по утилизации взрывоопасных предметов, и гражданское.

Задняя часть бомбы значительно изогнута влево, а одно из четырех хвостовых ребер отсутствует. Также имеется розовая клейкая лента, которая закрывает возможные повреждения задней части хвоста.

– говорится в отчете FAS.

Там отмечают, что официальных подтверждений инцидента нет, как и того, изображена ли на фото именно настоящая В61, а не макет, и были ли повреждения следствием несчастного случая или испытаний.



Как выглядит это оружие / Фото FAS

Что известно об этом тактическом ядерном оружии

"Если это изображение действительно сделано во время испытания ядерного оружия, это будет первый задокументированный случай недавней аварии с ядерным оружием на военно-воздушной базе в Европе", - отмечают в FAS.

Справочно. В61 – единственное тактическое ядерное оружие, оставшееся в арсенале США. 100 таких бомб хранятся в Нидерландах, Бельгии, Германии, Италии и Турции в рамках соглашений об обмене ядерными вооружениями.