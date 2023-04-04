Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог Николай Давидюк. Он объяснил приблизительные механизмы, которые будут способствовать этому.

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Запускается вера противостояния

Россияне устали от войны, считает эксперт. Год назад украинцы призывали их выйти и остановить происходящее сейчас. Они не захотели. Теперь миллионы россиян сбежали, зарплаты снизились, а соответственно и экономика поет не лучшие песни. Но самая большая пощечина, которую сейчас получает Россия, – проигрыш в войне и колоссальные потери.

"Недовольство Путиным растет. Параллельно взрываются их пропагандисты, создаются какие-то национальные фронты, комитеты освобождения, олигархи ведут свои разговоры. То есть суммарно вера противостояния постепенно запускается. Начинает пахнуть Николаем II и этот негатив может нарастать", – отметил политолог.

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Выборы – движущая сила

На 2024 год в России запланированы президентские выборы. А сейчас как раз предвыборная кампания. Если кто-нибудь из так называемых российских политических элит захочет выставить своего кандидата с условием прекращения войны, Запад поддержит, считает эксперт. Но сразу выдвинет свое – тихое ядерное разоружение.

"Плата человеку, который станет президентом России – вся Россия для грабежа. Никто разваливать ее не будет, только сдайте оружие. России это тоже выгодно – страна политически переформовывается, выбрасывает лузера Пригожина, отбрасывает часть санкций, выплачивает репарации, и в течение нескольких лет вылезает из маргинеза", – предположил вероятный сценарий Давидюк.

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