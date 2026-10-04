О гибели воина сообщили его побратимы, возлюбленная Екатерина и Kayfariki Group. До полномасштабного вторжения Алексей работал моряком и не планировал становиться военным, однако с февраля 2022 года настойчиво пытался попасть в ряды Сил обороны Украины.

Каким был путь "Габы"?

В июле 2022 года Алексей Донцов поступил на службу и прошел подготовку в Великобритании. Вернувшись, военный попал в 28-ю отдельную механизированную бригаду, участвовал в боях в Херсонской области и въехал в освобожденный Херсон на бронетехнике в качестве командира БМП.



Алексей "Габа" Донцов / gaba_donskoy/инстаграм

Боевой путь от пехотинца до командира разведгруппы

Получив осколочное ранение под Бахмутом, защитник вернулся на фронт и впоследствии перешел в 78-й отдельный десантно-штурмовой полк "Герц". Во время Запорожского контрнаступления 2023 года он получил тяжелую контузию, но пришел в себя и спас двух раненых сослуживцев.

Весной 2024 года во время боев за Нетайлово в Донецкой области Донцов вместе с половиной взвода попал в окружение превосходящих сил врага. Благодаря его грамотному командованию и личному мужеству подразделение вышло из боя без потерь.

Он первым стрелял из РПГ по танку, он руководил обороной, и, если бы не его мужество и опыт, удалось ли бы остальным выйти из окружения – под большим вопросом,

– вспоминали сослуживцы воина.



Алексей "Габа" Донцов / gaba_donskoy/инстаграм

Принципиальная борьба и память о герое

Последние полтора года Алексей Донцов служил в разведывательном спецподразделении, где возглавлял группу. В одном из своих интервью защитник отмечал, что война стала для него личным принципом из-за потери многих близких людей и соратников.

Для меня война стала принципом. В первую очередь меня мотивирует какая-то ярость. Потому что я потерял очень много побратимов за время этой войны, очень много своих знакомых, и считаю, что не могу бросить все вот так, не доведя дело до конца,

– говорил Алексей Донцов.

Напомним, ранее мы писали, что на фронте погибла 33-летняя военнослужащая морской пехоты и боевой медик Иванна "Гайка" Куценко. Она погибла ночью 1 октября в результате артиллерийского удара российских войск.

Также на днях стало известно огибель украинского военного пилота Марата Мамбетова. Он погиб при выполнении боевого задания на одном из направлений фронта, нанося ракетно-бомбовые удары по позициям российских оккупантов.