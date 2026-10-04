Про загибель воїна повідомили його побратими, кохана Катерина та Kayfariki Group. До повномасштабного вторгнення Олексій працював моряком і не планував ставати військовим, проте з лютого 2022 року наполегливо намагався потрапити до лав Сил оборони України.

Яким був шлях "Габи"?

У липні 2022 року Олексій Донцов вступив на службу та пройшов вишкіл у Великій Британії. Повернувшись, військовий потрапив до 28-ї окремої механізованої бригади, брав участь у боях на Херсонщині й заходив у звільнений Херсон на броні як командир БМП.



Олексій "Габа" Донцов / gaba_donskoy/Instagram

Бойовий шлях від піхотинця до командира розвідгрупи

Отримавши осколкове поранення під Бахмутом, захисник повернувся на фронт і згодом перейшов до 78-го окремого десантно-штурмового полку "Ґерць". Під час Запорізького контрнаступу 2023 року він зазнав важкої контузії, але опритомнів і врятував двох поранених побратимів.

Навесні 2024 року під час боїв за Нетайлове на Донеччині Донцов разом із половиною взводу потрапив у оточення проти переважаючих сил ворога. Завдяки його грамотному командуванню та особистій мужності підрозділ вийшов із бою без втрат.

Він перший стріляв з РПГ по танку, він керував обороною, і, якби не його мужність і досвід, чи вдалося би вийти іншим з оточення – під великим питанням,

– згадували побратими воїна.



Олексій "Габа" Донцов / gaba_donskoy/Instagram

Принципова боротьба та пам'ять про героя

Останні півтора року Олексій Донцов служив у розвідувальному спецпідрозділі, де очолював групу. В одному зі своїх інтерв'ю захисник зазначав, що війна стала для нього особистим принципом через втрату багатьох близьких людей і побратимів.

Для мене війна стала принципом. Мотивує якась лють першочергово. Тому що я втратив дуже багато побратимів за цю війну, дуже багато своїх знайомих, і вважаю, що я не можу покинути все ось так, не закінчивши це,

– казав Олексій Донцов.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на фронті загинула 33-річна військовослужбовиця морської піхоти та бойова медикиня Іванна "Гайка" Куценко. Вона загинула вночі 1 жовтня внаслідок артилерійського удару російських військ.

Також днями стало відомо про загибель українського військового пілота Марата Мамбетова. Він поліг під час виконання бойового завдання на одному з напрямків фронту, завдаючи ракетно-бомбових ударів по позиціях російських окупантів.