Трагічну звістку повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Що відомо про загиблого пілота?

Марат Редванович Мамбетов 1 жовтня атакував російських військових на винищувачі МіГ-29 на одному з напрямків фронту.

Під час виконання завдання його літак підбила ворожа ракета. Марат катапультувався, проте, на жаль, не вижив. Капітан Мамбетов був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва".

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Марата, він боронив Україну до свого останнього подиху. Герої не вмирають,

– підкреслили у Повітряних силах.

Кого ще з пілотів втратила Україна?

30 червня 2026 року під час виконання завдання із перехоплення російських безпілотників загинули четверо військовослужбовців екіпажу вертольота Мі-8. Вони входили до складу вертолітної ескадрильї 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди".

Ще один трагічний випадок стався 16 червня на Хмельниччині. Близько 19:00 під час виконання бойового завдання зазнав катастрофи фронтовий бомбардувальник Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил ЗСУ.

Унаслідок аварії загинули двоє членів екіпажу – майор Богдан Загорулько та старший лейтенант Богдан Бабенко.