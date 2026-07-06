Серед загиблих командир екіпажу, капітан Юрій Ворон, льотчик-штурман, майор Валентин Мукшинов, бортовий технік, старший лейтенант Богдан Хміль та повітряний стрілець, молодший сержант Михайло Деряга.

Вони до останнього виконували свій військовий обов'язок, захищаючи українське небо, прикриваючи наших піхотинців, підтримуючи бойові підрозділи та рятуючи життя українських воїнів,

– написали у Бродівській міській раді.

7 липня Бродівська громада прощатиметься із полеглими воїнами.

О 9:30 на Алеї Героїв відбудеться зустріч кортежу, після чого у храмі Воздвиження Чесного Животворящого Хреста буде звершено чин прощання.

Юрій Станіславович Ворон – старший льотчик вертолітної ланки вертолітної ескадрильї 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди".

Він народився 29 червня 1996 року в Бродах. З дитинства мріяв стати військовим льотчиком, тому у 2013 році вступив до Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Потім проходив службу у 16-й окремій бригаді армійської авіації "Броди".

Перший бойовий досвід здобув під час участі в Операції об'єднаних сил. Із початку повномасштабного вторгнення здійснив десятки бойових вильотів, захищаючи українське небо та підтримуючи наземні війська.

Нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, орденом Данила Галицького та іншими відомчими відзнаками.

У воїна залишилися дружина, син та батьки.

Валентин Андрійович Мукшинов – старший штурман-льотчик вертолітної ескадрильї 16 окремої бригади армійської авіації "Броди".

Він народився 29 травня 1991 року в Києві. Навчався у Чернігівському військовому ліцеї.

Із початку повномасштабного вторгнення виконував бойові завдання на різних оперативних напрямках.

Повний кавалер ордена "За мужність", неодноразово був нагороджений державними та відомчими відзнаками.

У воїна залишилися дружина, донька, син, батьки та сестра.

Богдан Олегович Хміль – бортовий авіаційний технік вертолітної ланки вертолітної ескадрильї 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди".

Він народився 20 вересня 2000 року у Василькові Київської області. Навчався у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба за спеціальністю "Авіаційний транспорт".

У березні 2022 року розпочав службу у 16-й окремій бригаді армійської авіації "Броди".

Неодноразово виконував бойові завдання у складі екіпажу вертольота.

Нагороджений відзнакою Президента України "За оборону України".

У воїна залишилися дружина та батьки.

Михайло Васильович Деряга – старший повітряний стрілець вертолітної ланки вертолітної ескадрильї 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди".

Народився 3 лютого 1989 року в селі Андріївка Полтавської області. Навчався у Маріупольському будівельному фаховому коледжі за спеціальністю "Будівництво та цивільна інженерія". Із листопада 2023 року проходив військову службу у 16-й окремій бригаді армійської авіації "Броди".

У складі екіпажу вертольота виконував бойові завдання із захисту повітряного простору України.

Нагороджений відзнакою Президента України "За оборону України" та орденом "За мужність" III ступеня.

У воїна залишилися дружина, син, батьки та брат.

