У Повітряних силах назвали прізвища льотчиків.
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Що відомо про загиблих пілотів?
Авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних Сил Збройних Сил України сталася близько 19-ї години вечора.
Унаслідок інциденту загинули майор Загарулько Богдан Григорович та старший лейтенант Бабенко Богдан Олександрович.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
У Повітряних силах зазначили, що льотчики боронили нашу країну до останнього подиху.
Наразі на місці катастрофи працюють рятувальники й правоохоронці. Попередньо, постраждалих серед цивільного населення немає.
Причини та обставини авіатрощі встановлюються.
24 Канал висловлює співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять і шана пілотам!