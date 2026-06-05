Про це повідомили в Spiegel.

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Чому літак впав на носову частину?

На оприлюдненому відео зафіксували момент руйнування носової стійки шасі літака, який перебував на стоянці біля виходу на посадку в аеропорту Франкфурта.

Після цього повітряне судно опинилося догори дном неподалік залу очікування, де мало здійснювати посадку пасажирів. За інформацією авіакомпанії, інцидент стався близько 12:45.

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Падіння літака у Франкфурті: дивіться відео

У компанії інцидент підтвердили та заявили, що носова стійка літака раптово зламалася. В цей час на борту перебували кілька членів екіпажу та наземного персоналу.

Внаслідок аварії декілька працівників аеропорту отримали незначні поранення. Їм оперативно надала медичну допомогу. Також у компанії зазначили, що розслідування інциденту досі триває.

В США літак зіткнувся з пожежною машиною: що відомо?

Регіональний реактивний літак Express зіткнувся з наземним транспортним засобом під час посадки в аеропорту Ла-Гуардія в Нью-Йорку увечері 22 березня. Через інцидент аеропорт був закритий.

Під час посадки борт зіткнувся з транспортним засобом на швидкості близько 39 кілометрів за годину. Це була пожежна машина. На фото з місця події видно пошкодження носової частини літака.

За деякими даними були 60 потерпілих, але розголошували про стан лише 4 людей. Зокрема, пілот і другий пілот літака отримали важкі травми, а працівники аеропорту – переломи кінцівок.