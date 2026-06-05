Об этом сообщили в Spiegel.

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Почему самолет упал на носовую часть?

На обнародованном видео зафиксировали момент разрушения носовой стойки шасси самолета, который находился на стоянке у выхода на посадку в аэропорту Франкфурта.

После этого воздушное судно оказалось вверх дном недалеко от зала ожидания, где должно было осуществлять посадку пассажиров. По информации авиакомпании, инцидент произошел около 12:45.

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Падение самолета во Франкфурте: смотрите видео

В компании инцидент подтвердили и заявили, что носовая стойка самолета внезапно сломалась. В это время на борту находились несколько членов экипажа и наземного персонала.

В результате аварии несколько работников аэропорта получили незначительные ранения. Им оперативно оказали медицинскую помощь. Также в компании отметили, что расследование инцидента до сих пор продолжается.

В США самолет столкнулся с пожарной машиной: что известно?

Региональный реактивный самолет Express столкнулся с наземным транспортным средством во время посадки в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке вечером 22 марта. Из-за инцидента аэропорт был закрыт.

Во время посадки борт столкнулся с транспортным средством на скорости около 39 километров в час. Это была пожарная машина. На фото с места происшествия видны повреждения носовой части самолета.

По некоторым данным были 60 пострадавших, но разглашали о состоянии только 4 человек. В частности, пилот и второй пилот самолета получили тяжелые травмы, а работники аэропорта – переломы конечностей.