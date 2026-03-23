Про це пише Reuters.

Що відомо про інцидент в аеропорту Нью-Йорка?

Літак летів з Монреаля. Він експлуатувався регіональним партнером Air Canada, компанією Jazz, яка належить Chorus Aviation.

Довідково. Літаки CRJ-900 компанії Jazz можуть вміщатися до 76 пасажирів. Цього разу на борту було якраз 76 пасажирів та 4 члени екіпажу.

Під час посадки борт зіткнувся з транспортним засобом на швидкості близько 39 кілометрів за годину. Це була пожежна машина. На фото з місця події видно пошкодження носової частини літака.

За деякими даними є 60 потерпілих. Але наразі розголошується про стан лише 4 людей. Зокрема, пілот і другий пілот літака отримали важкі травми, а працівники аеропорту – переломи кінцівок.

Деякий час у понеділок, 23 березня, аеропорт буде все ще закритий.

