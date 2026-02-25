Про це повідомило місцеве видання Yeni Akit.
Що відомо про трагедію у Туреччині?
У ніч на 25 лютого розбився турецький літак F-16, який належав 9-й ескадрильї головної реактивної бази в Баликесірі. Катастрофа сталась на автомагістралі Ізмір – Стамбул невдовзі після зльоту під час виконання планової місії близько 00:50. На жаль, пілот літака загинув.
На місці події працюють рятувальні служби, тож автомагістраль у районі Найплі округу Каресі перекрита.
У турецькому Міноборони заявили, що після зльоту винищувача зв'язок із літаком було втрачено. Негайно розпочаті пошуково-рятувальні роботи підтвердили, що літак розбився, а пілот загинув. Причину аварії надалі встановлюватиме слідча група.
Винищувач F-16 впав на жваве шосе: дивіться відео
Місце авіакатастрофи: дивіться відео
Фото з місця трагедії / Yeni Akit
Які катастрофи стались нещодавно?
14 грудня в Івановській області Росії впав літак Ан-22. Внаслідок катастрофи загинуло семеро осіб, які перебували на борту. В мережі зауважили, що у повітряного судна прямо у повітрі відпав хвіст.
19 липня 2025 року у В'єтнамі перекинувся туристичний човен Wonder Seas. Причиною стала раптова сильна гроза. На судні перебувало 48 осіб, з них – 20 дітей та 5 членів екіпажу. Внаслідок катастрофи загинуло 37 осіб та щонайменше 8 дітей.
12 червня 2025 року поблизу аеропорту міста Ахмедабад, що в Індії, розбився літак із понад 240 людьми на борту. Вижив один пасажир.