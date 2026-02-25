Про це повідомило місцеве видання Yeni Akit.

Що відомо про трагедію у Туреччині?

У ніч на 25 лютого розбився турецький літак F-16, який належав 9-й ескадрильї головної реактивної бази в Баликесірі. Катастрофа сталась на автомагістралі Ізмір – Стамбул невдовзі після зльоту під час виконання планової місії близько 00:50. На жаль, пілот літака загинув.

На місці події працюють рятувальні служби, тож автомагістраль у районі Найплі округу Каресі перекрита.

У турецькому Міноборони заявили, що після зльоту винищувача зв'язок із літаком було втрачено. Негайно розпочаті пошуково-рятувальні роботи підтвердили, що літак розбився, а пілот загинув. Причину аварії надалі встановлюватиме слідча група.

Винищувач F-16 впав на жваве шосе: дивіться відео

Місце авіакатастрофи: дивіться відео



Фото з місця трагедії / Yeni Akit

Які катастрофи стались нещодавно?