Об этом сообщило местное издание Yeni Akit.
Что известно о трагедии в Турции?
В ночь на 25 февраля разбился турецкий самолет F-16, принадлежавший 9-й эскадрилье главной реактивной базы в Балыкесире. Катастрофа произошла на автомагистрали Измир – Стамбул вскоре после взлета во время выполнения плановой миссии около 00:50. К сожалению, пилот самолета погиб.
На месте происшествия работают спасательные службы, поэтому автомагистраль в районе Найпли округа Кареси перекрыта.
В турецком Минобороны заявили, что после взлета истребителя связь с самолетом была потеряна. Немедленно начатые поисково-спасательные работы подтвердили, что самолет разбился, а пилот погиб. Причину аварии в дальнейшем будет устанавливать следственная группа.
Истребитель F-16 упал на оживленное шоссе: смотрите видео
Место авиакатастрофы: смотрите видео
Фото с места трагедии / Yeni Akit
Какие катастрофы произошли недавно?
14 декабря в Ивановской области России упал самолет Ан-22. В результате катастрофы погибли семь человек, которые находились на борту. В сети заметили, что у воздушного судна прямо в воздухе отпал хвост.
19 июля 2025 года во Вьетнаме перевернулась туристическая лодка Wonder Seas. Причиной стала внезапная сильная гроза. На судне находилось 48 человек, из них – 20 детей и 5 членов экипажа. В результате катастрофы погибли 37 человек и по меньшей мере 8 детей.
12 июня 2025 года вблизи аэропорта города Ахмедабад, что в Индии, разбился самолет с более 240 людьми на борту. Выжил один пассажир.