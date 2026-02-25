Об этом сообщило местное издание Yeni Akit.

Что известно о трагедии в Турции?

В ночь на 25 февраля разбился турецкий самолет F-16, принадлежавший 9-й эскадрилье главной реактивной базы в Балыкесире. Катастрофа произошла на автомагистрали Измир – Стамбул вскоре после взлета во время выполнения плановой миссии около 00:50. К сожалению, пилот самолета погиб.

На месте происшествия работают спасательные службы, поэтому автомагистраль в районе Найпли округа Кареси перекрыта.

В турецком Минобороны заявили, что после взлета истребителя связь с самолетом была потеряна. Немедленно начатые поисково-спасательные работы подтвердили, что самолет разбился, а пилот погиб. Причину аварии в дальнейшем будет устанавливать следственная группа.

Истребитель F-16 упал на оживленное шоссе: смотрите видео

Место авиакатастрофы: смотрите видео



Фото с места трагедии / Yeni Akit

Какие катастрофы произошли недавно?