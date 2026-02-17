Генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко заметил 24 Каналу, что для применения F-16 нужны специалисты. Поэтому это принципиально важно.
Почему это важно?
Игорь Романенко рассказал, что тема эскадрильи F-16 из американских пилотов обсуждалась еще при каденции Джо Байдена. Этот вопрос отложили. Однако очень важно, что эту инициативу реализовали.
Это сложная авиационная техника. Для ее применения нужны специалисты. Не только пилоты, а подготовленные наземные специалисты, инженерный, технический состав и так далее. На это тратится время – это для нас стратегический критерий в этой войне, в реализации чего-либо, особенно положительного, что добавляет потенциал Силам обороны Украины,
– подчеркнул он.
Для подготовки пилота к работе с F-16 нужно изымать его из процесса ведения боевых действий в Украине и отправлять на обучение за рубежом на месяцы. Поэтому иностранные специалисты очень нужны. Работа в этом направлении продвигается.
Международная эскадрилья F-16: что известно?
Издание Intelligence Online написало, что в Украине создали международную эскадрилью истребителей F-16. В нее вошли украинские, американские и нидерландские пилоты. По информации журналистов, ее сформировали в последние недели в условиях строгой секретности для управления новыми F-16. Такое подразделение должно играть главную роль для защиты неба над Киевской областью.
В состав вошли американские пилоты, которые имеют боевой опыт в Афганистане. В частности, один из них недавно участвовал в операциях на Ближнем Востоке, а впоследствии присоединился к защите Украины. Со стороны Нидерландов привлечены пилоты, которые проходили обучение в элитных европейских школах воздушного боя, которые специализируются на современных тактиках перехвата и высокотехнологичной войне в воздухе.
Отмечается, что западные ветераны подписали временные контракты, которые предусматривают ротации на 6 месяцев (с возможным продлением). Они не имеют официальных званий в украинской структуре.