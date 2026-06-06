Он любил жизнь в самом простом ее проявлении: семейные вечера, прогулки с дочерью и работа поваром, которая приносила ему удовольствие. Был душой компании – всегда улыбался и шутил. Однако полномасштабное вторжение России полностью изменило жизнь семьи Каминских.

В 2024 году Вячеслав Каминский присоединился к службе в рядах ВСУ и написал 5 рапортов на перевод в боевую бригаду, о чем только потом рассказал жене Оксане. Она понимала, что муж не может оставаться в стороне и чувствовал обязанность защищать своих родных.

Единственное, что оставалось Оксане – ждать сообщения от мужа со словами: "У меня все хорошо". Однако наступило утро, когда сообщение так и не пришло. 10 мая 2025 года Вячеслав погиб в Сумской области из-за удара FPV-дрона.

"Я не хотела узнавать детали, это уже неважно, но знаю, что муж погиб, чтобы мы жили", – говорит Оксана. Про похороны, детали которых невозможно забыть, переживание потери и дочь, которая учится жить без отца – она рассказала 24 Каналу в рамках проекта "Жизнь после потери".

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Его мечтой была дочь: каким был Вячеслав для своей семьи?

В 2011 году Вячеслав и Оксана были на свадьбе общих друзей, но тогда они не обратили внимание друг на друга. Познакомились они уже в конце того же года – в декабре, во время вечера в компании друзей. После этого их отношения развивались очень быстро: через 6 месяцев влюбленные начали жить вместе в Ивано-Франковске, а еще через полгода Вячеслав сделал предложение.

Мы гуляли в сквере в Ивано-Франковске, несколько кругов намотали. Я еще тогда думала, зачем мы ходим снова и снова. И тут он сделал предложение. Поженились мы в июне 2013 года,

– рассказала Оксана.

Свадьба пары / Фото предоставлены 24 Каналу

Вячеслав учился на банковском деле, работал в сфере дистрибуции в различных компаниях, но дело всей жизни ему удалось найти после 30 лет. Им стала кулинария.

Поскольку Оксана всю жизнь работает в ресторанной сфере, она отговаривала мужа от работы поваром, ведь это достаточно сложно. Однако Вячеслав все же решил попробовать. Так он стал поваром в сети "23restorany", в частности работал в ресторанах "Фабрика" и "Мануфактура" в Ивано-Франковске.

Больше всего он любил работать с мясом. В весенне-летний период часто готовил шашлыки и стейки на гриле.

Однако, как вспоминает Оксана, самым большим "делом" всей жизни ее мужа была семья. После бракосочетания они сразу начали планировать ребенка. Женщина заметила, что Вячеслав всегда мечтал именно о дочери.

Поэтому когда он узнал о беременности жены и пол будущего ребенка, был на седьмом небе от счастья. Дочь Полина родилась в июне 2014 года.

Он жил семьей. Для него лучшим времяпрепровождением было просто побыть вместе,

– подчеркнула она.

Оксана и Вячеслав в ожидании дочери / Фото предоставлено 24 Каналу

Писал 5 рапортов, чтобы перевели в боевую бригаду: что известно о его службе?

24 февраля 2022 года семья Каминских проснулась от гула самолетов. Поскольку семья живет в частном доме, к ним сразу приехали родственники и друзья Вячеслава из Киева, откуда он родом.

После начала полномасштабного вторжения супруги продолжали работать и еще не знали, что через год их жизнь полностью изменится – в 2023 году Вячеславу вручили повестку.

Я видела, что он уже был на грани. Не то чтобы искал, где бы ему вручили повестку, но и не прятался. В тот момент у него служил брат и двое наших друзей. Поэтому я видела, что Вячеславу было некомфортно,

– рассказала Оксана.

Некоторое время мужчина работал в учебных центрах и был инструктором по управлению беспилотниками. Однако ему это не нравилось – однажды он проговорился жене, что написал уже 5 рапортов на перевод в боевую бригаду.

Так, с сентября 2024 года он уже участвовал в боях на Кураховском и Курском направлениях. Последним местом службы стал 421 отдельный батальон беспилотных систем.

Вячеслав во время отпуска с семьей / Фото предоставлено 24 Каналу

Мир дочери разделился на "до" и "после": как семья узнала о гибели?

Находясь на фронте, мужчина всегда пытался держать связь с женой. Оксана вспоминает, что они каждый день переписывались с Вячеславом, когда у него была такая возможность.

Именно поэтому отсутствие сообщения в один день вызвало у женщины негативные мысли.

9 мая я написала мужу "спокойной ночи". Просыпаюсь 10 числа утром и вижу, что он так и не отписал. Целый день я ему писала, а он не отвечал. Когда я видела, что и 11 мая сообщения непрочитанные, я понимала, что что-то произошло,

– рассказала Оксана.

Женщина отметила, что в этот момент подсознательно она понимала: ее мужа больше нет. В то же время у нее еще оставалась капля надежды.

11 мая, в День матери, Оксана вместе с дочерью, сестрой и племянницей поехали в кондитерскую на кофе и десерты.

Тогда мы сделали фото – последнее, на котором я думаю, что у меня есть муж,

– сказала Оксана.

Последнее фото, на котором Оксана думает, что Вячеслав жив / Фото предоставлено 24 Каналу

Именно тогда, в кафе, женщине позвонили с неизвестного номера. Она подняла трубку: ей представились, сказали, что имеют информацию о ее муже и спросили, дома ли она сейчас, потому что сообщение нужно передать лично.

По словам Оксаны, после этих слов у нее было шоковое состояние. Вместе с родными она сразу собралась и поехала домой, где получила сообщение о гибели Вячеслава.

Помню, что я поднимаюсь по лестнице, в дверях стоит сестра. Мы молча смотрим друг на друга. Сестра видит, что я плачу и спрашивает, что там. А я просто машу головой и говорю, что все,

– вспомнила женщина.

После этого женщины пошли на кухню, а в соседней комнате их дочери играли в игру на компьютере. Тогда Оксана думала только одно: в эту секунду дочь думает, что у нее еще есть папа, а она сейчас должна подойти и разделить ее мир на "до" и "после".

Так и произошло: когда женщина рассказала дочери, что отец погиб, девочка начала кричать, плакать и бросаться всем вокруг. Оксана вышла с ней на улицу и дала мяч, чтобы Полина могла таким образом выплеснуть эмоции.

Самый ужасный день – похороны: что Оксана до сих пор не может забыть?

Оксана очень хорошо помнит все, что было на похоронах и перед ними. Когда тело Вячеслава привезли, она ходила на опознание.

По словам женщины, когда она зашла в помещение, тело мужчины уже лежало закрытое в гробу. Когда его открыли, Оксана почувствовала каменное оцепенение по всему телу и смогла сказать только: "Да, это мой муж". После этого она просто вышла.

15 мая на похороны к Вячеславу пришло очень много людей, в том числе и его побратимы.

"Он лежал, я смотрела на него и не могла поверить, что больше его никогда не увижу. Я плакала все время во время похорон и не могла успокоиться. Я прокручивала всю нашу жизнь и то, чего у нас уже не будет", – отметила она.

Оксана вспомнила, что когда все уже подошли и попрощались с ее мужем, настала ее очередь. Она подошла к телу и положила руки на грудь Вячеслава. Ей было трудно осознать, что он холодный, ведь женщина постоянно мерзла и грелась, прислоняясь к любимому.

На этом моменте была такая точка. На кладбище я стояла сбоку и слушала глухие удары земли по его гробу, когда люди бросали по грудке. Я сейчас говорю и слышу эти удары,

– рассказала женщина.

После похорон друзья семьи организовали вечер прощания. Подруга Оксаны собрала различные фото и видео с Вячеславом и показала их на проекторе. В тот вечер близкие и знакомые и плакали, и смеялись, вспоминая, каким был Вячеслав.

Оксана на могиле мужа / Фото предоставлено 24 Каналу

Дочь хотела привезти камешек с моря папе на могилу: как ребенок учится жить без отца?

Вячеслав имел прекрасные отношения с дочерью. Женщина радуется, что почти 11 лет Полина была рядом с таким отцом.

Пока Вячеслав служил, девочке было очень трудно. Она как раз вошла в подростковый возраст, а муж не успевал за ее изменениями – каждый раз, когда возвращался домой в отпуск, видел, как дочь взрослеет, а поведение ее меняется.

"Для него это был очень болезненный момент. Он понимал, что пропускает часть ее жизни. Ему было трудно адаптироваться к общению с ней. Должно было пройти несколько дней, чтобы он снова научился с ней говорить", – отметила Оксана.

Женщина вспоминает, что перед похоронами она посоветовалась с психологом относительно того, стоит ли, чтобы на них присутствовала дочь. Оксана решила рассказать все детали процессии Полине и спросила, хочет ли она там быть.

Психолог также посоветовал Оксане, чтобы на похоронах у дочери рядом всегда был "стабильный" взрослый. Однако на самих похоронах Полины не было – девочка находилась рядом и только один раз на немного зашла на кладбище.

Периодами бывает, что она остро реагирует на упоминания об отце, но это бывает реже. Она вспоминает о нем с любовью. В разговоре с ней мы можем вспомнить, каким он был, куда мы ездили. Когда мы были на море, она нашла камень и сказала, что хочет привезти его на могилу,

– вспомнила женщина.

Полина вместе с отцом / Фото предоставлены 24 Каналу

Когда Оксана узнала о смерти мужа, написала об этом в рабочий чат и добавила своеобразную "инструкцию". Женщина объяснила коллегам, что ее можно обнять и побыть рядом, но не стоит говорить, что все будет хорошо и что она сильная.

Первые полгода я могла расплакаться в любой момент. Я это делала, не скрывая. Это поспособствовало тому, что сейчас я в адекватном состоянии. Я позволяла себе горевать,

– подчеркнула она.

Женщина поделилась, что является человеком действия. Поэтому не ушла в отпуск и не переставала работать, как бы больно не было.

Также Оксане очень помогает бег, благодаря которому она сбрасывает напряжение и стресс. Сначала она заставляла себя выходить на пробежки, ведь после них ей становилось легче. Только через полгода она почувствовала искреннее желание это сделать.

Поскольку женщина пыталась как можно скорее вернуться в "обычную" жизнь, в конце осени прошлого года у нее начались панические атаки, которые она обсуждала с психологом.

Мы пришли к тому, что я очень хотела идти вперед, а мне нужно было еще немного прожить это состояние. Поэтому я дала себе время для проживания (горя, – 24 Канал),

– отметила Оксана.

Женщина подытожила, что все, кто переживает потерю, не должны бояться озвучивать окружающим, как именно их правильно поддержать и взаимодействовать с ними. Также, по ее мнению, людям с такой болью важно найти для себя занятие, которое будет их разгружать эмоционально.

Самое главное – прислушиваться к себе и проживать боль так, как хочется. После потери Вячеслава Оксана прилагает усилия, чтобы нравиться себе – начала носить платья, делать укладки и заказала для себя фотосессию. Ведь это также те вещи, которые ей помогают не откладывать жизнь на потом.

Оксана старается всегда напоминать себе, что ее муж погиб ради того, чтобы она жила. Поэтому лучшее, что может сделать женщина для памяти Вячеслава – жить самой и показывать пример дочери Полине.