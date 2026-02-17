Генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко зауважив 24 Каналу, що для застосування F-16 потрібні фахівці. Тому це принципово важливо.

Чому це важливо?

Ігор Романенко розповів, що тема ескадрильї F-16 з американських пілотів обговорювалася ще за каденції Джо Байдена. Це питання відклали. Однак дуже важливо, що цю ініціативу реалізували.

Це складна авіаційна техніка. Для її застосування потрібні спеціалісти. Не тільки пілоти, а підготовлені наземні фахівці, інженерний, технічний склад і так далі. На це витрачається час – це для нас стратегічний критерій у цій війні, у реалізації будь-чого, особливо позитивного, що додає потенціал Силам оборони України,

– підкреслив він.

Для підготовки пілота до роботи з F-16 потрібно вилучати його із процесу ведення бойових дій в Україні та відправляти на навчання за кордоном на місяці. Тому іноземні фахівці дуже потрібні. Робота у цьому напрямку просувається.

Міжнародна ескадрилья F-16: що відомо?