Для стабілізації ситуації навколо грошей довелося залучати силовиків та поліцію. Про це пише AP.
Що відомо про авіакатастрофу, яка сталася у Болівії?
У п'ятницю, 27 лютого, поблизу Ла-Паса сталася авіакатастрофа військово-транспортного літака Lockheed C-130 Hercules, який перевозив щойно надруковані болівійські банкноти. Трагедія сталася в районі міста Ель-Альто.
За даними пожежної служби, літак здійснив посадку, однак з'їхав зі злітно-посадкової смуги та врізався в кілька транспортних засобів. Після зіткнення спалахнула пожежа, яку рятувальникам вдалося ліквідувати. За офіційною інформацією, щонайменше 20 людей загинули, ще близько 30 отримали поранення. Пошкоджено щонайменше 15 автомобілів. Двоє з шести членів екіпажу наразі вважаються зниклими безвісти. Влада поки не уточнює, чи є серед загиблих військовослужбовці.
Міністр оборони Болівії Марсело Салінас повідомив, що літак належав Військово-повітряним силам країни та прибув із міста Санта-Крус-де-ла-Сьєрра. На борту перевозили партію новонадрукованих болівійських банкнот. Після аварії сотні тисяч купюр розсипалися навколо місця катастрофи.
У соцмережах з'явилися відео з уламками літака, знищеними авто та розкиданими грошима. Очевидці кинулися збирати банкноти, що суттєво ускладнило роботу екстрених служб. Для стабілізації ситуації влада залучила понад 500 військових і 100 поліцейських.
У Болівії розбився літак з грошима: дивіться відео
Президент Центрального банку Болівії Давід Еспіноза заявив, що розкидані банкноти не мають юридичної сили, оскільки їх ще не було введено в обіг. Частину готівки знищили у присутності представників банку. Сума коштів, які перевозилися літаком, офіційно не розголошується. На час розслідування причин катастрофи польоти до та з аеропорту Ель-Альто тимчасово призупинені.
Які авіакатастрофи нещодавно трапилися у світі?
У Колумбії в авіакатастрофі загинули 15 людей, включаючи колумбійського конгресмена Діогенеса Кінтеро. Літак державної авіакомпанії Satena втратив зв'язок невдовзі після зльоту, а уламки знайшли у сільській місцевості Ла-Плайя-де-Белен.
23 грудня в Анкарі розбився приватний літак з очільником Генштабу Лівії на борту.Він припинив виходити на зв'язок невдовзі після вильоту. Турецькі військові знайшли уламки судна.
У затоці Галвестон розбився літак ВМС Мексики, внаслідок чого загинуло 5 осіб, серед них дитина. Літак виконував медичний рейс, на борту перебували пацієнти з опіковими травмами.