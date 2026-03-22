За даними Міністерства оборони Катару, катастрофа сталася під час навчального польоту через технічну несправність. Ознак ворожого втручання наразі немає. Про це пишуть CNN та Al Jazeera.

Що відомо про авіатрощу гелікоптера в Катарі?

Наразі пошуково-рятувальну операцію вже завершено. Внаслідок аварії загинули семеро людей.

Серед них:

четверо військовослужбовців Збройних сил Катару: пілот, капітан Мубарак Салем Давай аль-Маррі, сержант Фахад Хаді Ганем аль-Хаярін, капрал Мохаммед Махер Мохаммед і капітан Саїд Нассер Самех;

майор Сінан Тастекін із спільних катарсько-турецьких сил;

двоє громадян Туреччини – співробітники оборонної компанії Aselsan Сулейман Джемра Кахраман та Ісмаїл Анас Джан.

Турецька сторона підтвердила загибель свого військовослужбовця та двох технічних спеціалістів.

Останні новини про авіакатастрофи у світі