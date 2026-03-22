За даними Міністерства оборони Катару, катастрофа сталася під час навчального польоту через технічну несправність. Ознак ворожого втручання наразі немає. Про це пишуть CNN та Al Jazeera.
Дивіться також 2 жінки та 4 чоловіки: ким були шестеро військових США, які розбилися на борту KC-135 в Іраку
Що відомо про авіатрощу гелікоптера в Катарі?
Наразі пошуково-рятувальну операцію вже завершено. Внаслідок аварії загинули семеро людей.
Серед них:
- четверо військовослужбовців Збройних сил Катару: пілот, капітан Мубарак Салем Давай аль-Маррі, сержант Фахад Хаді Ганем аль-Хаярін, капрал Мохаммед Махер Мохаммед і капітан Саїд Нассер Самех;
- майор Сінан Тастекін із спільних катарсько-турецьких сил;
- двоє громадян Туреччини – співробітники оборонної компанії Aselsan Сулейман Джемра Кахраман та Ісмаїл Анас Джан.
Турецька сторона підтвердила загибель свого військовослужбовця та двох технічних спеціалістів.
Останні новини про авіакатастрофи у світі
- У місті Зелена Гура в Польщі стався трагічний випадок. Там пасажирська повітряна куля вдарилася об будівлю та розбилася. Як наслідок – загинула 28-річна жінка.
- У Болівії розбився військово-транспортний літак Lockheed C-130 Hercules, що перевозив новонадруковані банкноти. Загинуло щонайменше 15 людей, а близько 30 отримали поранення. Після катастрофи розсипані банкноти спричинили хаос, що ускладнило роботу екстрених служб.
- У турецькому місті Баликесір зазнав аварії винищувач F-16. Він упав на жваве автомобільне шосе. Пілот, який керував літаком, загинув.
- У Росії розбився приватний гелікоптер Robinson з пілотом і двома співробітницями правоохоронних органів на борту. Основними причинами аварії вважають технічну несправність та порушення правил пілотування.