Попередньо, пілот втратив керування через погані метеоумови і борт обвалився за 14 кілометрів від місця вильоту. Про це пишуть росЗМІ.

Що відомо про зникнення гелікоптера Robinson?

За даними медіа, у гелікоптері перебували троє людей: пілот та дві жінки – одна – співробітниця Слідчого комітету, а інша – МВС. Вони прямували до села Амаранка Ромненського району Амурської області.

19 лютого поблизу того села на ділянці, де валять ліс, знайшли обезголовлене тіло, попередньо одного з працівників. Співробітниці правоохоронних органів вилетіли на місце події, щоб з'ясувати, чи це було вбивство чи нещасний випадок.

Однак до Амаранки вони так і не долетіли. Вертоліт припинив виходити на зв'язок ще за 130 кілометрів від цього населеного пункту.

Наразі як основні причини авіапригоди розглядаються технічна несправність і порушення правил пілотування.

