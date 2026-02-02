Як пишуть росЗМІ, інцидент трапився в Орську. Близько 10:40 легкомоторний літак Diamond зник із радарів – він звалився в селищі Джанаталап.
Що відомо про авіакатастрофу в Орську?
На борту легкомоторного літака перебували два курсанти та інструктор. Усі троє загинули. Борт належав Санкт-Петербурзькому інституту цивільної авіації.
Попередня причина аварії – звалення. Це аеродинамічне явище, коли повітря неправильно обтікає крило: літак починає трясти і керування губиться. Часто це буває наслідком хибних дій пілота. Втім, може статися навіть з ідеально справним апаратом.
Внаслідок аварії загинули 36-річний пілот та курсанти 20 і 21 років.
В Орську розбився навчальний літак / Фото соцмережі
Останні новини про авіакатастрофи у світі
- 28 січня у Колумбії в авіакатастрофі загинули 15 людей, зокрема колумбійський конгресмен Діогенес Кінтеро. Літак державної авіакомпанії Satena втратив зв'язок невдовзі після зльоту. Його уламки знайшли у сільській місцевості Ла-Плайя-де-Белен.
- 23 грудня в Анкарі розбився приватний літак з очільником Генштабу Лівії на борту. Турецькі військові знайшли уламки судна.
- 22 грудня у затоці Галвестон розбився літак ВМС Мексики, внаслідок чого загинуло 5 осіб, серед них дитина. Літак виконував медичний рейс, на борту перебували пацієнти з опіковими травмами.