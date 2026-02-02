Как пишут росСМИ, инцидент произошел в Орске. Около 10:40 легкомоторный самолет Diamond исчез с радаров – он рухнул в поселке Джанаталап.
Что известно об авиакатастрофе в Орске?
На борту легкомоторного самолета находились два курсанта и инструктор. Все трое погибли. Борт принадлежал Санкт-Петербургскому институту гражданской авиации.
Предварительная причина аварии – сваливание. Это аэродинамическое явление, когда воздух неправильно обтекает крыло: самолет начинает трясти и управление теряется. Часто это бывает следствием ошибочных действий пилота. Впрочем, может произойти даже с идеально исправным аппаратом.
В результате аварии погибли 36-летний пилот и курсанты 20 и 21 года.
Последние новости об авиакатастрофах в мире
- 28 января в Колумбии в авиакатастрофе погибли 15 человек, в частности колумбийский конгрессмен Диогенес Кинтеро. Самолет государственной авиакомпании Satena потерял связь вскоре после взлета. Его обломки нашли в сельской местности Ла-Плайя-де-Белен.
- 23 декабря в Анкаре разбился частный самолет с главой Генштаба Ливии на борту. Турецкие военные нашли обломки судна.
- 22 декабря в заливе Галвестон разбился самолет ВМС Мексики, в результате чего погибли 5 человек, среди них ребенок. Самолет выполнял медицинский рейс, на борту находились пациенты с ожоговыми травмами.