Предварительно, пилот потерял управление из-за плохих метеоусловий и борт обвалился в 14 километрах от места вылета. Об этом пишут росСМИ.
Смотрите также Сбитие рейса MH17 над Донбассом: ЕСПЧ отклонил жалобы против Украины
Что известно об исчезновении вертолета Robinson?
По данным медиа, в вертолете находились три человека: пилот и две женщины – одна – сотрудница Следственного комитета, а другая – МВД. Они направлялись в село Амаранка Ромненского района Амурской области.
19 февраля вблизи того села на участке, где валят лес, нашли обезглавленное тело, предварительно одного из работников. Сотрудницы правоохранительных органов вылетели на место происшествия, чтобы выяснить, было ли это убийство или несчастный случай.
Однако до Амаранки они так и не долетели. Вертолет прекратил выходить на связь еще в 130 километрах от этого населенного пункта.
Сейчас в качестве основных причин авиапроисшествия рассматриваются техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.
Другие инциденты авиакатастроф в России
- Утром 2 февраля в Орске разбился учебный легкомоторный самолет Diamond. Около 10:40 он исчез с радаров и упал в поселке Джанаталап. На борту были инструктор и двое курсантов – все погибли. Самолет принадлежал Санкт-Петербургскому институту гражданской авиации.
- 9 декабря в Ивановской области России разбился военный самолет Ан-22, на борту которого было 7 человек. Воздушное судно совершало плановый облет после ремонта, обломки найдены в Уводском водохранилище.
- В Нижегородской области России разбился истребитель-бомбардировщик Су-34, штурман погиб от полученных травм после неудачного приземления на дерево. По данным СМИ, самолет Су-34 упал в лесу недалеко от поселка Велетьма городского округа Кулебаки, что примерно в 10 километрах от военного аэродрома Саваслейка.