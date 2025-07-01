Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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В России разбился Су-34

В СМИ сообщили, что оба пилота Су-34 успели катапультироваться. Одного из них нашли якобы без всяких травм.

Впоследствии с помощью аварийного маячка нашли и штурмана – ему повезло значительно меньше. По данным росСМИ, он умер от полученных закрытых травм. Штурман катапультировался, однако неудачно приземлился на дерево.

Спасатели передали его медикам, но те не смогли помочь мужчине.

Ранее в сети сообщили, что самолет Су-34 упал в лесу недалеко от поселка Велетьма городского округа Кулебаки, что примерно в 10 километрах от военного аэродрома Саваслейка. Именно там размещен филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и военных испытаний.

Тем временем в минобороны России заявили, что истребитель разбился "во время выполнения планового учебно-тренировочного полета".

Напомним, 27 июня СБУ также провела спецоперацию на аэродроме Мариновка в Волгоградской области и уничтожила 2 фронтовые бомбардировщики Су-34, еще 2 – получили повреждения. Это удалось подтвердить благодаря спутниковым снимкам.