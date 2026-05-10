"В нем вообще не было страха. Он каждый день смотрел в глаза смерти, но ее не боялся", – так говорит о своем женихе Анастасия Шерстюченко. Они были вместе три года, и девушка описывает их любовь как необыкновенно нежную и глубокую. Сегодня она может только зажечь свечу возле фото любимого и поговорить наедине, ибо жених Анастасии – Герой Украины, старший лейтенант Денис Зеленый – погиб 8 мая 2024 года.

Автор самого известного фото Серебрянского лесничества, лицо хорошо известных роликов о куличах, облетевших сеть, офицер, командир… Путь Дениса Зеленого на войне был совсем нелегким, но сегодня еще более невыносима для его родных жизнь без него.

Историей этого отважного героя из 24 Каналом поделилась его невеста Анастасия в рамках проекта "Жизнь после потери". Девушка рассказала о том, каким Денис был в кругу самых близких людей и о мечтах, которые они больше всего хотели осуществить.

К теме "Прочтите это письмо, если я погибну"․ Памяти видеодизайнера 24 Канала Василия Довбуша в первую годовщину гибели

Автор видео, которое облетело сеть: кто такой Денис Зеленый?

Дениса и Анастасию вместе свела работа в известной столичной кондитерской Honey. Девушка пришла туда на должность официантки, а Денис уже работал барменом. Сначала он показался Насте очень закрытым, серьезным человеком значительно старше своего возраста.

Перед этим парень окончил Военный институт Киевского университета имени Т. Шевченко и получил профессию военного психолога. Еще с подросткового возраста он интересовался философией, много читал, даже как-то признался, что ему было неинтересно со сверстниками, он всегда стремился общаться с кем-то старшим. Именно философия пробудила у юноши интерес к психологии.

Впрочем после учебы Денис решил вернуться к гражданской жизни и так начал работу в Honey. По своему характеру он был очень системным, четким человеком, но вместе с этим – открытым и коммуникабельным, лидером, который умел сплотить других вокруг себя.



Денис и Настя познакомились в кондитерской Honey / Фото предоставлено 24 Каналу

Любовь к книгам у него не миновала и во взрослом возрасте. У Дениса была большая библиотека, множество книг на военную тематику, мемуары выдающихся полководцев, политиков. Его невеста вспоминает, что парень читал в любую свободную минуту: обязательно перед сном, по дороге на работу. Также очень любил искусство, театры.

Для него вообще не было проблемой пойти куда-нибудь самому. Вот он сидит дома, и вечер для него скучен. Он сразу брал билет в кинотеатр "Жовтень" или на какой-то спектакль и сам туда шел. Часто ходил на выставки: ему очень нравилось искусство, особенно современное,

– рассказала Анастасия.

С подросткового возраста Денис занимался бегом. Он объяснял, что регулярный спорт возвращает его в структурную жизнь. Тебе ведь нужно встать, собраться, пойти на пробежку.

"Денис очень любил активную жизнь, имел много знакомств. Он всегда говорил, что, чем больше знакомств у тебя есть, тем лучше ты себя открываешь. Любил пошутить, но на работе забывал об отношениях, полностью сосредотачивался. А еще очень уважал людей, был командным игроком", – рассказала невеста военного.

Видимо, многие украинцы впервые узнали о Денисе после его шутливого видео на Пасху. Во время коронавируса команда кондитерской решила поднять людям настроение и записала видео, на котором Денис держал в руках надпись: "Ду ю спик паски?" Впоследствии это станет хорошей традицией, но следующие ролики парень будет записывать не из Киева, а в сотне километров от дома – в местах, где паски точно не пекут.

Легендарный флешмоб, который запустил Денис Зеленый: смотрите видео

Понимал, что война будет долгой: о начале полномасштабного вторжения

На момент полномасштабного вторжения Денис уже работал менеджером в кондитерской. У него были хорошие отношения со всеми коллегами, с владельцами заведения. Все его очень любили.

Когда зимой 2022 года украинцы впервые услышали о накоплении техники у границ, усилении обстрелов, Денис сказал Насте, что нужно готовиться к великой войне, она ведь обязательно будет.

Ночью 24 февраля пара не слышала взрывов. Они жили в самом центре Киева и очнулись от звонка с работы. У Насти был шок, вместо этого Денис оставался полностью сосредоточенным, спокойным и четко знал, что должен делать.

Он работал на серьезной должности, к нему с утра звонили множество людей. Помню, он сидел такой серьезный, о чем-то думал, а потом повернулся ко мне и сказал, чтобы я быстро собрала вещи и сняла наличные деньги. Денис дал мне план, что я должна делать, а сам уехал на работу,

– вспомнила девушка.

Еще накануне вторжения он говорил, что в заведении также должен быть план действий в случае войны. Разумеется, в кондитерской работало много людей, были материальные активы, за которые отвечал Денис, поэтому 24 февраля он всех организовал, успокоил.

Несмотря на это, парень оставался прямолинейным. Он не говорил, что через несколько дней все закончится и все вернутся к привычной жизни. Он четко понимал, что война будет долгой.

С самого начала Денис знал, что пойдет воевать, но сначала должен был помочь нам. Я очень не хотела его отпускать, но понимала, что по-другому он не сможет. Денис был большим патриотом,

– подчеркнула девушка.



Денис Зеленый воевал с 2022 года / Фото предоставлено 24 Каналу

Настя вспомнила, как в первые дни войны она шла вместе с любимым в метро и раздалась воздушная тревога. Все вокруг начали бежать, убегать, а один человек из толпы начал петь гимн Украины. Из всех, кто был вокруг, только Денис к нему присоединился. Затем он повернулся к невесте и сказал: "И эти люди собираются выиграть войну…?" Его очень разочаровала такая ситуация.

В первые дни вторжения Денис ходил в ТЦК, но тогда его не взяли. Затем он пошел повторно в другом районе и уже попал в состав Нацгвардии. Бойцы отвечали за порядок в столице, но, когда ситуация в Киеве несколько стабилизировалась, для Дениса этого оказалось недостаточно. Он решил перевестись, чтобы точно попасть на фронт, участвовать в штурмах.

С первого дня у пары был план: о службе военного и кодовых словах

После короткой учебы Денис отправился на Восток, вместе с бригадой НГУ "Буревій" воевал у Лисичанска и Северодонецка. Парня сразу назначили командиром взвода, он имел в подчинении людей и именно за них всегда волновался больше всего.

Тогда же начались первые бои и, к сожалению, первые потери. Денис очень больно их переживал, заперся в себе. Он понимал, что с ним также может произойти разное, поэтому решил заранее подготовить к этому невесту.

"Я очень тревожный человек, и Денис знал, что я сильно буду волноваться, поэтому с первого дня у нас был план. Я знала, что он мне напишет или скажет, если попадет в плен, если будет в критическом состоянии. Объяснил, что делать, если его признают без вести пропавшим. Мой папа был в плену, ему дали позвонить только один раз, и он никому не объяснил, что с ним. Денис очень этого боялся, поэтому придумал фразы, чтобы я четко знала, что происходит", – рассказала Анастасия.

Важно! На сегодня папа Анастасии уже вернулся домой. Он также защищал Украину с первых дней и попал в плен в апреле 2022 года. К сожалению, ему так и не удалось вживую познакомиться с женихом дочери, но он успел поговорить с ним по телефону. После разговора папа сказал, что может за нее не волноваться, потому что она в надежных руках.

Денис ничего не скрывал от Насти, понимал, что она сильно волнуется. Девушка знала, на каком направлении он воюет, уговоренными фразами он давал ей понять, что происходит вокруг. Настя знала и об угрозе окружения, и об опасности, из которой приходилось спасаться любимому. Как-то во время продвижения россиян на востоке Денис попал в оцепление и пять дней не выходил на связь.

Я думала, что просто сойду с ума. Перед тем он сказал мне, что идет туда, где может умереть… Я должна была просто ждать, понимала, что он должен спасти себя, своих ребят. Уже потом Денис рассказал мне, как они уходили, как переплывали реку… Это было ужасно,

– вспомнила девушка.

В дальнейшем военный пытался даже в сложных ситуациях найти возможность написать любимой. Хотел послушать, как прошел ее день, чтобы отвлечься, потому что потери собратьев и все неудачи Денис переживал очень больно. Его подразделение было для него семьей.



Военный прошел ожесточенные бои на востоке Украины / Фото предоставлены 24 Каналу

Сделал снимок, облетевший мир: о боях в Серебрянском лесничестве

Боевой путь Дениса проходил через Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Белогоровку. Больше всего времени Денис провел в Серебрянском лесничестве – заповеднике в Луганской области, где когда-то жили животные, занесенные в Красную книгу. Но из-за российского вторжения это место превратилось в выжженную землю. Именно Денис является автором самого известного снимка Серебрянского лесничества, который облетело украинские и зарубежные СМИ.

"В этот день он записал мне видео, показал полностью сожженный лес, а потом поднял камеру на небо: оно было необыкновенно красивым. Денис сказал, что жизнь – это всегда большие контрасты: с одной стороны, война, а с другой – такое небо", – вспомнила девушка.



Серебрянский лес на Луганщине / Фото Дениса Зеленого

Военный очень гордился, что его фото распространили великие издания. Надеялся, что хоть так может обратить внимание людей к тому, что война продолжается дальше. Такой же была цель и его шутливых видео на Пасху, которую военный продолжил записывать с фронта.

Просил похоронить его в Киеве: о наставлениях военного в случае его гибели

В первое время после вторжения все украинцы ощущали большую уверенность в победе, это передавалось военным. Но впоследствии война стала другой, перешла в затяжную фазу, получили распространение беспилотные системы. Пришло понимание, что безопасного расстояния или условного тыла нет.

"Если раньше Денис знал, что его могут убить в 100 метрах от вражеского окопа, то впоследствии понимал, что дроны достанут его даже за километры. К тому же он стоял в Серебрянском лесничестве, где весь лес выгорел и было мало места, чтобы скрыться. Все задачи выполняли ночью", – рассказала Анастасия.

Все это побуждало военного к откровенному разговору с невестой, который девушка до сих пор четко помнит.

Он попросил, если случится самое худшее, чтобы его похоронили в Киеве. Денис очень любил этот город, считал его своим домом. А потом сказал, что я должна жить дальше, найти хорошего мужчину, быть счастливой. Конечно, я никак не могла это принять, не верила, что с ним может что-то случиться,

– вспомнила девушка.

Настя объясняет, что Денис отнюдь не собирался умирать, он мечтал о семье и детях, не хотел прощаться с жизнью, но ему было важно иметь план на любую ситуацию. Он понимал, что есть вероятность того, что его жизнь оборвется.



Пара мечтала о семье и детях / Фото предоставлено 24 Каналу

Это был единственный разговор влюбленных на эту тему. Больше об этом не говорили. Впоследствии специфика работы Дениса изменилась, военного повысили, он перешел в секцию планировки. Но даже при этом все равно хотел участвовать в операциях, не мог послать туда своих собратьев, а сам остаться в более безопасном месте.

Настя вспоминает, что ее жених долгое время был полевым командиром. Вместе со своим подразделением они заходили в тыл врага, освобождали территории ценой своей жизни и здоровья. После перевода на высший пост Денис тоже не мог просто сидеть на месте.

Уже после его гибели собратья командира поделились с Настей деталями службы Дениса. Девушка услышала вещи, в которые даже трудно поверить.

Он не боялся смерти. У него была большая идейность, он знал, что и ради чего делает. Его главным принципом были слова: "Если хочешь изменить мир – начни с себя". Поэтому Денис всегда хотел своим примером и действиями показывать, как нужно делать,

– добавила невеста военного.



В перерывах между службой влюбленные наслаждались жизнью / Фото предоставлены 24 Каналу

Ехала к любимому, не зная, что его уже нет: об обстоятельствах гибели

Когда Денис выходил на сложные задачи, то всегда прощался с невестой. Он понимал, что может не вернуться. Но в мае 2024 года настроение военного было иным: он с нетерпением ждал приезда Насти. Девушка имела билет в Краматорск, там они сняли квартиру, хотели провести выходные вместе.

Денис распланировал каждый день, в планах были прогулки, кафе, экскурсия по городу. Перед тем у него был выход на ночную задачу, затем планировал вернуться и сразу забрать невесту.

В понедельник он был на связи. Сказал мне о ночном выходе, но не прощался. У него была уверенность, что все будет хорошо. Утром записал видео, рассказал, что вернулся и сейчас идет отдохнуть. Я наконец-то смогла выдохнуть, потому что знала, что самое трудное прошло и пока можно не волноваться,

– вспомнила девушка.

В этот день она тоже собиралась на работу. Поскольку работала администратором в большом заведении, имела много дел. К тому же было запланировано событие с большим количеством гостей. В течение дня Настя посылала Денису видео, рассказывала о том, кого видела, но ближе к вечеру поняла, что ее сообщения не просмотрены, любимого в сети не было.

Я не паниковала до 22 часов, потому что понимала, что могут быть проблемы со связью или срочные дела. Со мной была подруга, которая днем передала от Дениса цветы. Он попросил ее об этом еще раньше. Она меня успокаивала, говорила, что он скоро выйдет на связь,

– рассказала Настя.

Ночью девушка никак не могла заснуть, поэтому просто лежала на кровати и ждала сообщения Дениса. В такую позднюю пору к ней позвонила бабушка жениха, спросила, когда он в последний раз выходил на связь. Настя сразу принялась ее успокаивать: сказала, что утром с ним переписывалось и все хорошо.

"У меня в самой сердце вылетало, но я знала, что бабушка – это очень близкий для Дениса человек, я не хотела ее пугать. Но она рассказала мне, что сестре Дениса звонили из больницы: сказали, что он в тяжелом состоянии и шансы на жизнь очень малы", – вспомнила невеста воина.



Военный на фронте / Фото предоставлено 24 Каналу

В такой критический момент девушка начала рационально мыслить. Она решила, что к сестре звонили мошенники, чтобы выманить деньги, ведь прежде всего о состоянии Дениса должны сообщить родителям или невесте. К сожалению, таких случаев есть множество.

Тогда девушка позвонила в госпиталь, в котором якобы его лечили. Там ответили, что человека с такой фамилией у них нет. Настя только успела выдохнуть, когда к ней снова перезвонили из больницы и подтвердили, что любимый в реанимации.

Я сразу купила билеты в Днепр, но еще по телефону мне сказали, что шансов застать его живым очень мало. И я не успела… Приехала в 14 часов, а он умер в 11:30,

– сказала Настя.

Когда она ехала в больницу, то родные Дениса уже знали, что его сердце остановилось, но не хотели об этом говорить. Девушку забрали из поезда, везли в больницу, и в это время она была уверена, что успеет увидеть любимого.

"Это такой сюр… Я собрала вещи, книги, думала, что буду сидеть возле него, что все будет хорошо. Ведь это Денис… Он не мог умереть ", – добавила Анастасия.

Уже со временем девушка поняла, что из больницы позвонили сестре, потому что на момент начала службы родители Дениса были за границей, а они еще не успели пожениться. Поэтому первой обо всем сообщили сестре.



Жизнь воина оборвалась 8 мая в больнице Днепра / Фото предоставлено 24 Каналу

Когда Настя вернулась из Днепра в Киев, то зашла в их квартиру и увидела букет, который передала ей подруга от Дениса. Когда Настя только его получила, то сразу написала любимому, а он сказал, что этот букет должен напоминать, как сильно он ее любит. Увидев его снова, девушка поняла, что ни один цветок не увял.

"Он так обо мне заботился, постоянно совершал хорошие поступки. Даже с фронта постоянно присылал цветы, заказывал поесть. Денис всегда говорил, что война не должна стать для нас препятствием любить", – отметила его невеста.

Приходила на кладбище и ложилась на могилу: о переживании потери

После смерти жениха Настя замкнулась в себе. Рядом с ней всегда была мама: вместе они ехали в морг, выбирали гроб, цветы, девушка видела тело своего возлюбленного, но все равно не могла принять, что он скончался.

Даже когда гроб опускали в землю, я все равно не понимала, что это он. Психика настолько все заблокировала, что мне казалось, будто это не со мной. Дальше я просто сидела целыми днями, бросила работу, много курила, продолжала писать Денису, потому что верила, что он скоро выйдет на связь,

– вспомнила девушка.

Первое время рядом с ней была мама, но впоследствии Настя поняла, что своими эмоциями только делает ей хуже. Поэтому попросила побыть какое-то время в одиночестве, так как очень нуждалось в этом, не хотела видеть кого-то.

"Первые 40 дней я каждый день приезжала на его могилу, ложилась на цветы и просто лежала. Мне казалось, что я чувствую тепло, потому что Денис там. Я поддерживала себя тем, что вот он, рядом со мной, я даже могу к нему прикоснуться", – добавила Анастасия.

Приблизительно через два месяца пришло осознание, что любимого действительно нет, но легче от этого не стало. Настя вспоминает, что в то время жила по инерции. Она очень много плакала, сидела с фотографией Дениса, спала с его вещами, которые еще пахли им.



Военного похоронили на Берковецком кладбище Киева / Фото АрмияInform

Первое время после трагедии девушка описывает как состояние заморозки – она не чувствовала ничего, не было даже базовых потребностей: голода, жажды, желание спать или ходить в туалет. Впоследствии, когда пришло понимание того, что произошло, – начались очень сильные истерики, крик, плач, панические атаки.

Мне очень сильно было больно и долго не отпускало. Возле меня были только самые близкие, но и они не знали, как со мной обращаться, потому что на что-то я реагировала нормально, а на что-то – агрессией, криком, слезами,

– вспомнила Настя.

Впоследствии она решила вернуться на работу: надеялась, что там сможет отвлечься, но стало еще труднее. Большинство коллег смотрели на нее с сожалением, грустью, выражали соболезнования, а самое большее, чего хотела тогда Настя, – хоть немного забыть о трагедии. Она искала место, где могла бы так сильно не чувствовать боль, где бы ей о нем не напоминали.

Поскольку Настя очень волновалась за Дениса, когда он был на службе, то еще раньше начала работать с психотерапевтом. В момент величайшего горя этот специалист также был с девушкой. Очень помогло, что у них сложились доверительные отношения, поэтому Настя могла ей открыться.

"Если я хотела час просто сидеть и молчать, психотерапевт сидела и молчала со мной. Именно она посоветовала мне ретрит для жен погибших. Сначала организаторы сказали, что мне рано ехать, потому что прошло только три месяца, но я уехала. Там встретила невероятных людей", – рассказала невеста Дениса Зеленого.

Это стало большой поддержкой: о том, что помогло Насте удержаться

Именно ретрит в горах во многом помог Анастасии. Она попала в круг людей, где все друг друга понимали. Там никто не осуждал за то, что она не приняла потерю, не заставлял поверить, что ее любимый погиб.

Помню, я говорила своей маме, что не верю, что Дениса нет, а она убеждала меня, что я должна это принять, потому что иначе не смогу жить. Но когда я приехала на ретрит, то услышала, что вокруг люди, которые так же верят, что их родные рядом, что они не погибли. Это стало для меня большой поддержкой,

– поделилась девочка.

Настя упоминает о психологических сессиях, круге доверия, а больше всего ее поразил священник, говоривший очень глубокие вещи. Хотя девушка не верующий человек, но он смог коснуться ее сердца. Священник рассказал, что потерял младшего брата на Майдане, и говорил об этом с точки зрения своей боли.

Такое сообщество принесло Насте определенное облегчение. Она вернулась в Киев и сменила работу на совершенно спокойную, офисную, где нет людей. Девушка целенаправленно хотела изолироваться, потому что понимала, что так ей будет легче.

Очень долгое время у меня были проблемы со сном, памятью, с координацией. Я вожу машину и понимаю, что становлюсь опасной для других. Тогда психиатр посоветовал мне принимать антидепрессанты. С ними я начала есть, общаться с людьми, перестала постоянно одевать наушники, чтобы никого не слышать, даже выходила с друзьями на кофе,

– добавила Анастасия.

Сегодня, через два года после потери, девушка нашла силы на еще одну работу, социализацию, прогулки. Вместе с этим она продолжает терапию, заставляет себя выходить из дома, идти в самый дальний магазин, приседать, чтобы выпустить гормон стресса. Но все это она не называет возвращением к полноценной жизни, ибо восприятие жизни как таковой – кардинально изменилось.



Настя и Денис были вместе три года / Фото предоставлено 24 Каналу

Людям, которые хотят поддержать кого-то в утрате, Настя советует прежде всего поинтересоваться, в какой помощи они нуждаются. Также следует понимать, что одинаковые слова могут по-разному звучать от каждого человека.

Однажды я сидела с подругой и плакала. Она молчала, слушала, а потом сказала, что когда шла, то споткнулась и упала. Это меня так рассмешило, я сразу начала смеяться. А на работе все было по-другому. Коллектив смотрел на меня другими глазами, не знал, как реагировать,

– вспомнила Настя.

Также она рекомендует уметь выслушать и услышать боль человека. В самом начале девушка не говорила родным о том, что чувствует, волновалась за их состояние, эмоции, не хотела сделать больно. Настя думала, что потеря – это ее личное бремя, которое она должна нести сама. На самом деле, когда другие люди готовы его принять и разделить, это имеет огромное значение.

Мечтал получить его при жизни: что Денис говорил о звании Героя Украины?

Девушка все еще чувствует присутствие своего любимого. Она сделала татуировку в память о нем, продолжает писать ему письма, зажигает свечу у фото и с ним говорит. А когда приходит на кладбище, то хочет просто помолчать, посидеть рядом.

"К Денису у меня была такая нежная любовь, что сегодня меня разрывает на куски от того, что я никак не могу ее проявить. Я понимаю, что он умер, но любовь, нежность, все мои чувства – они же не прошли… Бывает, я целую татуировку, которая с ним связана, пишу письма, как когда-то он писал мне со службы, говорил, что это очень романтично. Сегодня для меня это возможность с ним поговорить", – призналась девушка.

Также она помнит все наставления, которые слышала от Дениса, у нее в голове до сих пор звучит его голос, который поддерживает, придает сил, будто постоянно говорит: "Ты все можешь. Ты все сделаешь".

Еще при жизни Денис Зеленый обсуждал с невестой высшую государственную награду – звание Героя Украины. Военный говорил, что каждый, кто сегодня защищает нашу страну, является героем, но отрицательно относился к тому, чтобы это высшее звание присваивать каждому. По мнению Дениса, звания должны получить только самые заслуженные, смелые, достойные.

"Он стремился получить эту награду еще при жизни, равнялся на командиров, которые ее имели. Когда после гибели Дениса я узнала, что он награжден званием Героя Украины, я позвонила его бабушке, и мы вместе долго плакали. Я понимала, что награда будет с ним только на могиле. Но это большое достижение, я горжусь им, и он бы тоже собой гордился", – добавила невеста Дениса.

Больше всего этого хотел: о мечтах Дениса Зеленого

Каждый день после 24 февраля Денис жил в контексте войны. Часто говорил невесте, что пока на нашей земле продолжается война, он будет делать все для ее завершения. Но в будущем военный мечтал об обычных гражданских вещах: путешествиях в Грузию и Францию, путешествия по Украине, интересную работу, а больше всего – о маленькой дочери. Даже обещал Насте, что их ребенка он всегда будет носить на руках, будет любить превыше всего.

Он хотел объездить машиной всю Европу, увидеть Лувр, знакомиться с людьми. Но пока шла война – Денис больше всего мечтал о возвращении наших границ, о становлении Украины, в которой будут жить люди с правильными ценностями. Он был большим патриотом, который очень любил Украину,

– отметила невеста Дениса Зеленого.

Девушка уверена, что ее любимый больше всего хотел, чтобы его помнили как достойного, хорошего, веселого, творческого человека, который очень любила жизнь. Этой любовью он делился со всеми вокруг, часто говорил, что нужно жить драйвово, ничего не бояться, смело следовать своим мечтам.



Воин ценил каждую минуту жизни / Фото предоставлено 24 Каналу

Денис был поддержкой всех своих друзей и даже после смерти остается для них образцом настоящей силы. Настя признается, что, когда ей очень плохо, она вспоминает, что Денис всегда просил ее не унывать, быть собранной и уверенной.

Сегодня, через два года после потери, девушка до сих пор учится жить со своей болью. А во время нашего разговора иногда говорит о любимом в настоящем. Ведь ее любовь и память о Денисе – до сих пор живы, так же как его легендарное фото, которое гуляет по сети, так же как его популярные видео, которые каждый день напоминают нам о текучести жизни и цене каждого прожитого дня.