Про це повідомило польське видання RMF FM.

Чому впала повітряна куля?

Зранку в понеділок, 9 березня, пасажирська повітряна куля вдарилася об багатоквартирний будинок під час польоту та впала на землю.

Як повідомляють ЗМІ, дві жінки самостійно вибралися з кошика після падіння: їх доставили до лікарні для обстеження.

За попередніми даними, у кошику була ще одна людина, яка випала під час аварії. Тіло загиблої виявили на даху одного з будинків – попри спроби реанімації, врятувати її не вдалося.

Жінка була членкинею Аероклубу Землі Любуської та досвідченою пілотесою повітряних куль.

Зараз на місці трагедії працюють рятувальні служби та поліція, які з'ясовують обставини аварії. Причину падіння також розслідуватиме Державна комісія з розслідування авіаційних подій.

У Зеленій Гурі розбилася повітряна куля / Фото: RMF FM

За попередніми даними поліції, куля злетіла близько 6 ранку з району Затонє. Через дві години, перебуваючи над центром Зелену Гури, вона зачепилася за будинок і почала падати: ймовірно, саме тоді 28-річна жінка випала з кошика на дах будівлі.

