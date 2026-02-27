Водій доставки, який зупинився на світлофорі в цей час, зумів уникнути зустрічі з транспортним засобом, як і молодик на тротуарі. Деталі повідомляє La Repubblica.

Що відомо про аварію з трамваєм в Італії?

Пасажири розповіли журналістам, що впали і забилися, коли стався інцидент. Вони навіть порівняли це із землетрусом.

Що говорили люди:

"Ми відчули щось під трамваєм, потім ми всі впали і нас кидало. Ми не розуміли, що сталося";

"Все сталося раптово. Трамвай мав їхати прямо, але він з'їхав з рейок і врізався в стіну";

"Я почула свист, вереск, і побачила, як трамвай нахилився ліворуч, потім глухий стукіт, як бомба, і звук розбитого скла. Як страшно";

"Я був в аптеці. Спершу не помітив, потім побачив трамвай у такому положенні і зрозумів. У салоні було так багато людей, і я подумав, що якби він прибув сюди, всередину аптеки, можливо, я б загинув";

"Він повернув ліворуч, коли мав їхати прямо, можливо, він їхав занадто швидко, і коли він з'їхав з рейок, ніхто не зміг би його зупинити".

Фото з місця аварії у Мілані / ANSA

На місце одразу приїхало багато швидких, а також рятувальники, пожежники та поліція. Були травмовані щонайменше 25 людей, більшість із них – пасажири.

Трамвай зійшов з рейок, перетнув дорогу та врізався в магазин. На момент сходу з рейок він був переповнений людьми, які внаслідок удару впали. Одного потерпілого витягли з-під трамвая – найімовірніше, він був пішоходом,

– ідеться в дописі ЗМІ.

Згодом стало відомо про загибель ще однієї людини – безхатька, який міг переходити дорогу.

Мер міста також приїхав на місце трагедії. Очевидці кажуть, що через аварію зупинилися 8 трамваїв.

Триває розслідування за фактами ненавмисного вбивства.

З рейок зійшов двонаправлений трамвай останнього покоління Tramlink. Він новий, адже його використовують близько року. До слова, він їздить по одній з найвідоміших ліній Мілана – з кільцевим маршрутом, що з'єднує площу Республіки з воротами Порта Венеція та проходить через численні житлові та комерційні райони.