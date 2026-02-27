Про це повідомляє Express. У 1991 році Адаріч-старший заснував "Фідобанк".

Що відомо про смерть колишнього засновника "Фідобанку" Адаріча?

Італійська поліція у співпраці з владою Іспанії заарештувала Ігоря Адаріча. Його батька знайшли мертвим після падіння з будівлі в Мілані 23 січня.

Слідчі підозрюють, що син переконав батька поїхати до Мілана під приводом ділової зустрічі в закладі в районі Віа Неріно, де потім нібито було організовано викрадення. Слідчі стверджують, що він допоміг викрасти батька, щоб змусити його переказати 250 тисяч євро в криптовалюті,

– мовиться в статті.

Коли Олександр Адаріч випав з вікна, поруч був тільки його син. Імовірно, саме він виштовхнув батька.

Сам Ігор Адаріч пояснював, що на них напала група озброєних чоловіків. Це нібито сталося, коли вони з батьком вирушили до Італії на зустріч з особою на ім'я "Кирило". Втім, слідчі не знайшли жодних доказів існування такої зустрічі.

Розслідування триває для повного з'ясування обставин інциденту.

Довідка. "Фідобанк" був ліквідований у 2016 році, коли Національний банк України визнав його неплатоспроможним. Під час свого існування банк змінив кілька назв. Олександр Адаріч був його одноосібним власником.

Після загибелі Адаріча в січні 2026-го в поліції говорили, що це може бути пов'язано з його професійною діяльністю та діловими зв'язками.

