Наразі німецька сторона розглядає можливість його екстрадиції, однак до якої саме країни – поки невідомо. Про це повідомляє УП та "Схеми".

Що відомо про підозрюваних у вбивстві Портнова?

У справі про вбивство Андрія Портнова з'явилися нові деталі щодо громадянства ймовірних підозрюваних. Йдеться про братів Олександра та Велі Азізових – уродженців Донеччини, яких називають можливими виконавцями злочину.

За оприлюдненими даними, у 2023 – 2024 роках обидва брати отримали російські паспорти. Олександр Азізов оформив документ у червні 2023 року в Ростовській області Росії, а його брат – у квітні 2024 року на тимчасово окупованій території Донеччини.

Журналісти перевірили чи дійсні паспорти підозрюваних. Перевірка через російський сервіс "Госуслуги" показала, що паспорт Олександра є чинним. Водночас паспорт Велі Азізова значиться "недійсним". Також встановлено, що раніше він отримував інший російський паспорт у 2015 році, який теж має аналогічний статус.

Однак сам факт недійсності документа не означає автоматичного припинення громадянства Росії. Раніше повідомлялося, що одного з братів затримали в Німеччині, і наразі розглядається питання його екстрадиції. Інший фігурант, за наявною інформацією, може переховуватися на території Росії.

Що відомо про вбивство Андрія Портнова?