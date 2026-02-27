Сейчас немецкая сторона рассматривает возможность его экстрадиции, однако в какую именно страну – пока неизвестно. Об этом сообщает УП и "Схемы".

Что известно о подозреваемых в убийстве Портнова?

В деле об убийстве Андрея Портнова появились новые детали относительно гражданства вероятных подозреваемых. Речь идет о братьях Александре и Вели Азизовых – уроженцев Донецкой области, которых называют возможными исполнителями преступления.

По обнародованным данным, в 2023 – 2024 годах оба брата получили российские паспорта. Александр Азизов оформил документ в июне 2023 года в Ростовской области России, а его брат – в апреле 2024 года на временно оккупированной территории Донецкой области.

Журналисты проверили действительны ли паспорта подозреваемых. Проверка через российский сервис "Госуслуги" показала, что паспорт Александра является действующим. В то же время паспорт Вели Азизова значится "недействительным". Также установлено, что ранее он получал другой российский паспорт в 2015 году, который тоже имеет аналогичный статус.

Однако сам факт недействительности документа не означает автоматического прекращения гражданства России. Ранее сообщалось, что одного из братьев задержали в Германии, и сейчас рассматривается вопрос его экстрадиции. Другой фигурант, по имеющейся информации, может скрываться на территории России.

Что известно об убийстве Андрея Портнова?