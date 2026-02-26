Следователи проверяют наличие сообщников и выясняют все детали покушения. Об этом сообщает "Украинская правда".

Что известно о задержании?

25 февраля испанская национальная полиция, совместно с немецкими правоохранителями, задержала в городе Гайнсберг (Германия) подозреваемого в убийстве Андрея Портнова – бывшего заместителя главы Администрации президента Украины.

Мужчину арестовали по европейскому ордеру на арест и обыск, выданным испанскими следователями. Правоохранители считают, что именно он совершил выстрелы, которые привели к смерти Портнова в мае 2025 года, когда тот подвозил детей в школу в пригороде Мадрида.

Имя задержанного правоохранители пока не раскрывают. По данным некоторых источников, он является гражданином Украины, выходцем из Донецкой области, и во время расстрела был вооружен огнестрельным оружием.

Также подозревают, что он действовал вместе с одним или несколькими сообщниками.

Убийство Портнова: детали