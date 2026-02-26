Слідчі перевіряють наявність спільників та з’ясовують усі деталі замаху. Про це повідомляє "Українська правда".
Що відомо про затримання?
25 лютого іспанська національна поліція, спільно з німецькими правоохоронцями, затримала у місті Гайнсберг (Німеччина) підозрюваного у вбивстві Андрія Портнова – колишнього заступника голови Адміністрації президента України.
Чоловіка заарештували за європейським ордером на арешт та обшук, виданим іспанськими слідчими. Правоохоронці вважають, що саме він здійснив постріли, які призвели до смерті Портнова у травні 2025 року, коли той підвозив дітей до школи в передмісті Мадриду.
Ім’я затриманого правоохоронці наразі не розкривають. За даними деяких джерел, він є громадянином України, вихідцем із Донецької області, і під час розстрілу був озброєний вогнепальною зброєю.
Також підозрюють, що він діяв разом з одним або кількома спільниками.
Вбивство Портнова: деталі
Андрія Портнова вбили 21 травня в одному з районів Мадрида біля елітної школи, куди ексрадник Віктора Януковича водив своїх дітей. Наразі поліція шукає особу, яка здійснювала постріл, а також тих, хто причетний до цього злочину.
Офіс Генерального прокурора України також розслідує вбивство Андрія Портнова у Мадриді. Кримінальне провадження за фактом умисного вбивства вже відкрито, досудове розслідування триває.
Поліція підозрює, що мотивами вбивства могли бути зведення рахунків, борги або політичне замовлення.