По данным Министерства обороны Катара, катастрофа произошла во время учебного полета из-за технической неисправности. Признаков вражеского вмешательства пока нет. Об этом пишут CNN и Al Jazeera.

Что известно об авиакатастрофе вертолета в Катаре?

Сейчас поисково-спасательная операция уже завершена. В результате аварии погибли семь человек.

Среди них:

четверо военнослужащих Вооруженных сил Катара: пилот, капитан Мубарак Салем Давай аль-Марри, сержант Фахад Хади Ганем аль-Хаярин, капрал Мохаммед Махер Мохаммед и капитан Саид Нассер Самех;

майор Синан Тастекин из совместных катарско-турецких сил;

двое граждан Турции – сотрудники оборонной компании Aselsan Сулейман Джемра Кахраман и Исмаил Анас Джан.

Турецкая сторона подтвердила гибель своего военнослужащего и двух технических специалистов.

