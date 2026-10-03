Про це повідомили в антиавторитарній волонтерській мережі "Колективи солідарності".
Що відомо про її загибель?
Іванна Куценко служила у 39-й окремій бригаді морської піхоти, де була старшою бойовою медикинею.
За даними Сумського фахового медичного коледжу, де навчалася військова, вона вирушила на позиції, щоб замінити побратимів, які з травня виконували бойові завдання.
Іванна була серед тих, хто щодня перебуває там, де особливо потрібні мужність, витримка та готовність рятувати життя. Вона виконувала свій обов'язок і залишалася поруч із тими, хто потребував допомоги,
– згадали про неї у коледжі.
Морська піхотинка та активістка Іванна Куценко / "Колективи солідарності"
Іванна була родом із Рубіжного на Луганщині. Після початку повномасштабного вторгнення вона працювала у гуманітарних проєктах, допомагаючи жінкам і дітям із прифронтових територій, а згодом долучилася до війська.
Куценко також була феміністкою та співзасновницею громадської організації "Білкіс", яка відстоює права жінок і ЛГБТКІ+ спільноти. Вона була ініціаторкою соціальної ініціативи "Годівнички" з гарячими обідами для безпритульних і малозабезпечених людей та співорганізаторкою проєкту "Простір речей".
В організації "Білкіс" розповіли, що Іванна була також веганкою, любила велосипеди, пригоди, фріганство та світ мумі-тролів.
Феміністка, веганка, любителька велосипедів, пригод, фріганства та світу мумі-тролів. Гайка була силою, яка може зрушити все, та кинути виклик будь-якій системі. Вона була сонцем, енергією, натхненням,
– зазначили в "Білкіс".
У "Колективах солідарності" Іванну згадують як людину, яка не боялася кидати виклик системі та підтримувала інших жінок, які хотіли долучитися до війська.
"Анархістка, феміністка, веганка, освітянка, морська піхотинка, наша добра товаришка й подруга. Вона була втіленням натхнення й спротиву: щирою, впертою, живою. "Гайка" проклала свій шлях морської піхотинки крізь упередження та сексистські перепони армійської системи, щоб зрештою бути нарівні зі своїми побратимами на важких бойових виходах", – розповіли в мережі.
Про дату та місце прощання з Іванною Куценко повідомлять додатково.
Нагадаємо, нещодавно у Києві відбулася церемонія прощання з громадським діячем, співзасновником УНА-УНСО та колишнім політв'язнем Кремля Миколою Карпюком. 62-річний військовослужбовець загинув 19 вересня на фронті.