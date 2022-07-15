О смерти защитника сообщила его супруга Оксана Ганыч. Женщина подчеркнула, что он был лучшим отцом и мужчиной, а также преданным патриотом Украины.

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Воин был многодетным отцом. Четверо его детей еще несовершеннолетние.

Мой милый человек, мое ясное солнце погиб на этой ужасной войне. Он навсегда останется в нашем сердце... Любим тебя и знаю, что будем на небе вместе,

– написала женщина.

Также она добавила фото с мужем.



Погибший Андрей Ганыч из Львовской области / Фото из фейсбука Оксаны Ганыч

Остальные потери на войне

В бою под Бахмутом 7 июля погиб брат экс-посла Украины в Канаде Андрея Шевченко. Павший с позывным "Элвис" был командиром взвода Вооруженных сил Украины. Его друзья говорят, что он всегда был бесстрашен и улыбчив.

Также в Донецкой области погиб участник второго сезона шоу "Эксы". У мужчины осталась жена и маленькая дочь.

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