О смерти защитника сообщила его супруга Оксана Ганыч. Женщина подчеркнула, что он был лучшим отцом и мужчиной, а также преданным патриотом Украины.
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Воин был многодетным отцом. Четверо его детей еще несовершеннолетние.
Мой милый человек, мое ясное солнце погиб на этой ужасной войне. Он навсегда останется в нашем сердце... Любим тебя и знаю, что будем на небе вместе,
– написала женщина.
Также она добавила фото с мужем.
Погибший Андрей Ганыч из Львовской области / Фото из фейсбука Оксаны Ганыч
Остальные потери на войне
- В бою под Бахмутом 7 июля погиб брат экс-посла Украины в Канаде Андрея Шевченко. Павший с позывным "Элвис" был командиром взвода Вооруженных сил Украины. Его друзья говорят, что он всегда был бесстрашен и улыбчив.
- Также в Донецкой области погиб участник второго сезона шоу "Эксы". У мужчины осталась жена и маленькая дочь.
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