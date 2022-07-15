Про смерть захисника повідомила його дружина Оксана Ганич. Жінка наголосила, що він був найкращим батьком та чоловіком, а також відданим патріотом України.

До речі У бою за Україну загинув борець Ігор Пастух

Воїн був багатодітним батьком. Четверо його дітей ще неповнолітні.

Мій любий чоловік, моє ясне сонце загинув на цій жахливій війні. Він назавжди залишиться в нашому серці...Любимо тебе і знаю, що будемо у небі разом,

– написала жінка.

Також вона додала фото з чоловіком.



Загиблий Андрій Ганич з Львівщини / Фото з фейсбуку Оксани Ганич

Інші втрати на війні

У бою під Бахмутом 7 липня загинув брат експосла України в Канаді Андрія Шевченка. Полеглий з позивним "Елвіс" був командиром взводу Збройних Сил України. Його друзі кажуть, що він був завжди безстрашний та усміхненим.

Також на Донеччині загинув учасник другого сезону шоу "Екси". У чоловіка залишилася дружина та маленька донька.

Також важливо – активіст Роман Ратушний загинув під Ізюмом: відео