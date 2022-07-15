Про смерть захисника повідомила його дружина Оксана Ганич. Жінка наголосила, що він був найкращим батьком та чоловіком, а також відданим патріотом України.
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Воїн був багатодітним батьком. Четверо його дітей ще неповнолітні.
Мій любий чоловік, моє ясне сонце загинув на цій жахливій війні. Він назавжди залишиться в нашому серці...Любимо тебе і знаю, що будемо у небі разом,
– написала жінка.
Також вона додала фото з чоловіком.
Загиблий Андрій Ганич з Львівщини / Фото з фейсбуку Оксани Ганич
Інші втрати на війні
- У бою під Бахмутом 7 липня загинув брат експосла України в Канаді Андрія Шевченка. Полеглий з позивним "Елвіс" був командиром взводу Збройних Сил України. Його друзі кажуть, що він був завжди безстрашний та усміхненим.
- Також на Донеччині загинув учасник другого сезону шоу "Екси". У чоловіка залишилася дружина та маленька донька.
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