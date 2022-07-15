Про смерть захисника повідомила його дружина Оксана Ганич. Жінка наголосила, що він був найкращим батьком та чоловіком, а також відданим патріотом України.

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Воїн був багатодітним батьком. Четверо його дітей ще неповнолітні.

Мій любий чоловік, моє ясне сонце загинув на цій жахливій війні. Він назавжди залишиться в нашому серці...Любимо тебе і знаю, що будемо у небі разом,
– написала жінка.

Також вона додала фото з чоловіком.


Загиблий Андрій Ганич з Львівщини / Фото з фейсбуку Оксани Ганич

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