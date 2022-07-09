Загинув "Елвіс" – брат експосла України в Канаді

Вони вже назавжди залишатимуться в нашій пам'яті Героями, які поклали своє життя за вільне майбутнє України. Одним із них став 33-річний Євген Олефіренко, який загинув 7 липня у бою з російськими окупантами під Бахмутом. Це брат експосла України в Канаді Андрія Шевченка.

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Чоловік з позивним "Елвіс" був командиром взводу Збройних Сил України. Він був безстрашний та усміхнений – таким вже залишиться назавжди. На жаль, життя воїна-героя обірвалося 7 липня під Бахмутом, що на Донеччині.