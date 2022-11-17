Военнослужащий из Драбовской общины Черкасской области погиб от рук оккупантов. Именно Ярослав был водителем авто из легендарного видео о "Толике-видеорегистраторе".
Читайте также Погибла на могиле своего мужа: на Киевщине вражеская ракета убила женщину на кладбище
Когда простятся с легендой
Похороны защитника Ярослава пройдут завтра, 18 ноября. Односельчане погибшего героя собирают на помощь матери.
Реквизиты: 5168 7574 0137 2422 (Царюк Татьяна).
По информации местных СМИ, Анатолий, являющийся автором вирусного видео, продолжает защищать Украину.
Внимание, нецензурная лексика! Легендарное "Ярик бачок потек": смотрите видео 18+
Потери противника на 17 ноября
За сутки украинские военные ликвидировали 400 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили:
- танков – 2878 (+7) единиц;
- боевых бронированных машин – 5804 (+7) единицы;
- артиллерийских систем – 1860 единиц;
- РСЗО – 393 единицы;
- средств ПВО – 209 единиц;
- самолетов – 278 единиц;
- вертолетов – 261 единица;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1531 (+6) единица;
- крылатых ракет – 474 единицы;
- кораблей /катеров – 16 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4362 (+2) единицы;
- специальной техники – 160 единиц.
Заметьте – Какая ситуация на фронте: смотрите видео